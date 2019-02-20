الإسكان: طرح 25 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمحافظات الصعيد

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أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الوزارة قررت طرح ما يقرب من 25 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بحافظات الصعيد.

وأوضحت مي عبدالحميد، في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء، الموافق 20 فبراير، أن الهدف من طرح الإعلان الـ11 من الإسكان الاجتماعي إتاحة أكبر قدر من الوحدات أمام المواطنين في مدن ومحافظات الصعيد، والإسراع في معدلات التنمية، لافتة إلى أن الوحدات 90 مترًا، 3 غرف وصالة، بيع الوحدة بـ184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة.

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وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق سيعلن عن طرح حجز الوحدات خلال شهري مارس وإبريل، مشيرة إلى أن التقدم لحجز الوحدات سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، مثلما حدث في حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن شروط التقدم لحجز الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ، هي نفس شروط حجز الوحدات التي كانت موجودة للإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي الذي جرى طرحه خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

شروط حجز وحدة سكنية بـمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي

– لا يحق للمتقدم (الزوج – الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

– ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض.

– ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

– ألا يكون مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

– أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة.

– ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

– يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

– الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.

– (5700 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للزوج والزوجة.

– (4200 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب.