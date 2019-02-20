الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للبرودة وشبورة كثيفة على الطرق

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق 20 فبراير، نشرتها الدورية حول توقعات الطقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد ، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلاً.

كذلك توقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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أما بالنسبة لحالة البحريين، فقد ذكر خبراء الأرصاد ، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وأوردت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأوربية

أولًا: بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 20 فبراير، على محافظات ومدن مصر .

الصغرى- العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 19

طنطا 10 19

دمنهور 08 18

الإسكندرية 09 17

بلطيم 09 18

مطروح 09 17

السلوم 08 18

سيوة 08 20

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 11 18

الاسماعيلية 07 20

السويس 08 20

العريش 10 18

رفح 09 17

رأس سدر 12 20

نخل 02 17

نويبع 12 20

طابا 11 18

كاترين 00 12

الطور 12 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 22

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 20

أسيوط 06 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 08 22

أسوان 09 23

أبوسمبل 08 23

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 12 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 14 22

حلايب 15 22

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 20 فبراير، على المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 30

المدينة 09 22

الرياض 06 18

المنامة 09 22

أبوظبى 16 23

الدوحة 15 22

الكويت 08 20

دمشق 02 14

بيروت 12 17

عمان 03 12

القدس 03 11

غزة 09 16

بغداد 06 19

مسقط 20 24

صنعاء 07 15

الخرطوم 15 31

طرابلس 11 19

تونس 08 18

الجزائر 08 15

الرباط 08 19

نواكشوط 15 29

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 20 فبراير، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 12

اسطنبول 05 13

اسلام اباد 11 17

نيودلهى 15 21

جاكرتا 24 30

بكين -04 09

كوالالمبور 24 33

طوكيو 06 16

أثينا 06 17

روما 02 15

باريس 04 14

مدريد 02 16

برلين 06 10

لندن 07 11

مونتريال -17 -11

موسكو -02 03

نيويورك -01 00

واشنطن 00 00