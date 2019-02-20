تعرف على طرق سداد وحدة سكنية بمشروع “جنة” بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة

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طرحت وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الاثنين الماضي، وحدات المرحلة الثانية، من مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بواقع 2184 وحدة بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 متر، حيث وصل عدد من سجل بيانتهم في اليوم الأول لـ556 مواطنا.

وحرصًا من الوزارة على تيسير الأمور على الراغبين في حساب قيمة الوحدة السكنية قبل الحجز، نوضح لكم في السطور التالية طرق سداد وحدة سكنية مساحتها 130 مترا بمشروع “جنة” بالشيخ زايد، والقاهرة الجديدة.

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حساب قيمة شراء وحدة سكنية في الشيخ زايد

– وفقا لسعر المتر البالغ 11250 جنيه، يبلغ ثمن الوحدة مساحة 130 مترا، حوالي مليون و462 ألفا و500 جنيه.

– يسدد مبلغ 100 ألف جنيه، جدية حجز، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل عند التقدم للحجز.

– يتم استكمال سداد جدية الحجز بنسبة 15% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، أي يسدد مبلغ 119 ألفًا و375 جنيهًا.

– سداد 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز أيضًا، ما يعادل 21 ألفًا و937 جنيهًا.

– خلال 6 أشهر من الحجز يستكمل الحاجز سداد 10% من ثمن الوحدة، أي حوالي 146 ألفًا و250 جنيهًا، وعند الاستلام يدفع 15% أخرى من ثمن الوحدة، أي 219 ألفًا و375 جنيهًا، وبذلك تصل جملة المبالغ المسددة خلال سنة تقريبا، 740 ألف جنيه.

– يتبقى 60% من ثمن الوحدة أي 877500 جنيه، يمكن سدادها بإحدى الطرق التالية:

– أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الاستلام، وتبلغ قيمة القسط الواحد 73 ألفًا و125 جنيهًا.

– سداد أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7سنوات، محملة بالفائدة البنكية، بالإضافة إلى (2.5% مصاريف تحصيل) يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

حساب قيمة شراء وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

وحسب السعر المعلن للمتر والبالغ 9700 جنيه، يبلغ ثمن الوحدة مساحة 130 مترا، مليون جنيه و261 ألف.

– يتم سداد 100 ألف جنيه، جدية حجز، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل عند التقدم للحجز.

– استكمال سداد جدية الحجز بنسبة 15% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز 1.5 مصاريف إدارية، أي يسدد مبلغ 120 ألف 594 جنيها.

– خلال 6 أشهر من الحجز يستكمل الحاجز سداد 10% من ثمن الوحدة، أي حوالي 133 ألفًا و666 جنيهًا، وعند الاستلام يدفع 15% أخرى من ثمن الوحدة، أي 200 ألفًا و499 جنيهًا، وبذلك تصل جملة المبالغ المسددة خلال سنة تقريبا، 555 ألف و259 جنيها.

– يتبقى 60% من ثمن الوحدة أي 705 ألف و741جنيه، يمكن سدادها بإحدى الطرق التالية:

– أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الاستلام، وتبلغ قيمة القسط الواحد 66 ألفًا و833 جنيهًا.

– يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7سنوات، محملة بالفائدة البنكية، بالإضافة إلى (2.5% مصاريف تحصيل) يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

نوهت الوزارة أنه في حالة أن يقوم الحاجز بسداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

وكانت وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد طرحت 2184 وحدة سكنية بمشروع “JANNA”، للإسكان الفاخر، بمدينتى القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهراً.

ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى أن مقدم حجز الوحدة 100 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

وحسب ما جاء في كراسة الشروط المطروحة أن سعر المتر في مدينة الشيخ زايد١١٢٥٠ جنيها، بينما بلغ سعر المتر في القاهرة الجديدة ٩٧٠٠ جنيه

وأوضحت، الكراسة المنشورة على الموقع الإلكترونى www.hdb-reservation.com، شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع، والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد.