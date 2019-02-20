الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الخميس

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، بيان أوضحت فيه توقعات خبراء الطقس ليوم الغد الخميس، الموافق 21 فبراير، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وأضاف بيان الأرصاد، أن الرؤية تقل في ظل وجود الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

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وعن حالة البحريين، ذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وحول بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، قال خبراء الأرصاد الجوية أنها على النحو التالي:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 8 درجات.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات.

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات.

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات.

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.