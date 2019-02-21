محافظ القاهرة ووزير الإسكان يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مثلث ماسبيرو

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تعقد اليوم الأربعاء فعاليات اجتماع بين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، وبين محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بحضور عدد من ممثلي الوزارة، والمحافظة، واستشاري مشروع تطوير مثلث ماسبيرو من أجل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع.

وخلال فعاليات الاجتماع طالب وزير الإسكان بدفع معدلات العمل في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وأكد على أن التعامل الحضاري مع الملاك والشاغلين في منطقة “مثلث ماسبيرو” يعد نموذج يُحتذى به في مجال تطوير المناطق الأخرى المماثلة.

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صرح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق، أنه قد تم إزالة الأنقاض التي كانت متواجدة على مساحة تصل إلى 34.2 فدان، بنسبة مئوية تصل إلى 92 %، وجاري خلال الوقت الراهن العمل على تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إلى المنطقة من جديد بعد تطويرها.

وأضاف إلى إن هناك 3 شركات مقاولات كبرى تتولى العمل على تنفيذ الأبراج السكنية الثلاثة، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات وأعمال الحفر، وسوف يتم البدء فى أعمال الخوازيق خلال الأسبوع القادم، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال ثلاثين شهراً”.

وأوضح، أن هناك برجين يتكون كل منهما من بدروم “جراج سفلى”، ودور أرضى “تجارى”، دور أول “جراج علوى”، وستة عشر دور سكنى، وبه عشرة مصاعد، وأربعة مداخل، بينما يتكون البرج الثالث من دور أرضى “تجارى”، وعشرة أدوار سكنية، وبه ثلاثة مصاعد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح ثلاثة بدائل على الشاغلين بمنطقة “مثلث ماسبيرو”، وهى، أما الحصول على تعويض نقدى، أو توفير وحدة بديلة بمشروع الأسمرات، أو العودة إلى المنطقة بعد تطويرها.

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