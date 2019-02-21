2500 جنيه غرامة وسحب السيارة.. هل يُطبّق قانون المرور الجديد غدا؟

منذ ساعة واحدة أخبار مصر
2500 جنيه غرامة وسحب السيارة.. هل يُطبّق قانون المرور الجديد غدا؟

نفى مصدر أمني في الإدارة العامة للمرور ، ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن بدء تطبيق قانون المرور الجديد ، بدءًا من الخميس 21 فبراير من العام الحالي 2019.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أوضح المصدر أن القانون لا يزال قيد المناقشة في لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، كما أن الحديث عن تطبيق القانون بداية من الخميس ، أمر غير صحيح بالمرة ، وزاد: الله «وضع مواد لمحاسبة المخالفين ، ما زالت موضع دراسة من الجهات المعنية ، لبيان ملائمتها ودستوريها من عدمه».

وأضاف المصدر ، أن تطبيق قانون المرور الجديد ، سوف يسبقه استصدار قرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ، قبل العمل به ، لافتا إلى أنه سوف يتم توعية المواطنين ، بشأن بنود قانون المرور الجديد وآليات تنفيذه.

وكان عدد من مستخدمي صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا منشورات تفيد ببدء تطبيق مواد قانون المرور الجديد ، بداية من الخميس ، بينما أرسل مجلس الدولة بعض التعديلات ، على عدد من مواد قانون المرور الجديد ، إلى مجلس النواب المصري ، وما زال البرلمان بصدد مراجعتها.