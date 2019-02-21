2500 جنيه غرامة وسحب السيارة.. هل يُطبّق قانون المرور الجديد غدا؟

Advertisements

نفى مصدر أمني في الإدارة العامة للمرور ، ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن بدء تطبيق قانون المرور الجديد ، بدءًا من الخميس 21 فبراير من العام الحالي 2019.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أوضح المصدر أن القانون لا يزال قيد المناقشة في لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، كما أن الحديث عن تطبيق القانون بداية من الخميس ، أمر غير صحيح بالمرة ، وزاد: الله «وضع مواد لمحاسبة المخالفين ، ما زالت موضع دراسة من الجهات المعنية ، لبيان ملائمتها ودستوريها من عدمه».

Advertisements

وأضاف المصدر ، أن تطبيق قانون المرور الجديد ، سوف يسبقه استصدار قرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ، قبل العمل به ، لافتا إلى أنه سوف يتم توعية المواطنين ، بشأن بنود قانون المرور الجديد وآليات تنفيذه.

وكان عدد من مستخدمي صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا منشورات تفيد ببدء تطبيق مواد قانون المرور الجديد ، بداية من الخميس ، بينما أرسل مجلس الدولة بعض التعديلات ، على عدد من مواد قانون المرور الجديد ، إلى مجلس النواب المصري ، وما زال البرلمان بصدد مراجعتها.