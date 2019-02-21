بالخطوات.. كيفية التسجيل في الحج السياحي

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بدأت وزارة السياحة، أمس الأربعاء، في فتح الباب لعملية التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج السياحي مع شركات السياحة، على بوابة الحج المصرية الموحدة. وسوف تستمر عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني حتى 17 مارس المقبل.

وأكد مصدر بوزارة السياحة، أن كل الشركات السياحية التي تقدم برامج الحج قد حصلت على “الباسورد” الخاص بها، لتبدأ ظل شركة في تسجيل بيانات حجاجها وتقديم أوراقها إلكترونيًا على موقع وزارة السياحة، وبدأت الشركات في التنفيذ تمهيدًا لتسجيل الحجاج على البوابة الموحدة.

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يعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية خطوات التسجيل في قرعة الحج السياحي.وهي كالأتي:ف

أولا : يقوم المتقدم بفتح رابط منظومة الحج الموحدة على الرابط التالي :

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/HijLogin.xhtml.

ثانيا : يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة قرعة الحج السياحي، فيتم فتح نافذة الشروط والمستندات المطلوبة.

ثالثا: رفع المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وهي :

جواز سفر الحاج.

بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

عدد 12 صورة خلفية بيضاء.

البطاقة الصحية الخاصة بالحاج.

فيش جنائي ممكن.

شهادة طبية بالحالة الصحية للحاج.

بيان الأمراض المزمنة التي يعالج منها الحاج مثال أمراض القلب والضغط والسكر.

ذكر أي إعاقات مستديمة إن وجدت.

ضرور وجود مرافق للحاج المريض مع تقديم باقي الأوراق المطلوبة خلال فتح النافذة.

رابعاً : الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وفتح نافذة دخول المستخدام.

خامسا: يقوم الحاج بكتابة اسم المستخدم ” الشركة” والباسورد الخاص بها والتي حصلت عليه من وزارة السياحة، ثم الضغط على دخول على أن يلي بعد ذلك تسجيل الحاج المتقدم عبر الشركة.

يذكر أنه لتسهيل الإجراءات، فقد جرى تقديم الربط الإلكتروني بين الوزارة وغرفة الشركات لإتمام إجراءات تقديم الأوراق والإستعلام من الشركات إلكترونيا لأول مرة دون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو الغرفة

وشددت وزارة السياحة، على أن أهم الشروط الواجب توفرها في المتقدم للتسجيل في الحج السياحي هي : ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عامًا إلا إذا كان مرافقًا لأحد والديه فلا يقل عن 18 عامًا وبالنسبة للسيدة الأقل من 45 عامًا يشترط وجود محرم مرافقًا لها ويتم التسجيل معا باستمارة واحدة.​

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة قد أعلنت الضوابط المنظمة للحج السياحي لموسم ١٤٤٠ ، وشددت على الشركات ضرورة الالتزام بتلك الضوابط ليتم تقديم موسم حج ناجح دون معوقات.