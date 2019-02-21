الأرصاد للمواطنين: “افضلوا لابسين تقيل” وتعلن عن طقس الـ72 ساعة القادمة

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صرح محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم الخميس، وحتى الثمانية وأربعون ساعة القادمة، وقال أنه سوف يسود طقس معتدل، إلي جانب إرتفاع طفيف في درجات الحرارة أثناء اليومين المقبلين، لتكون حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من السنة.

وأكد مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات له، اليوم الخميس، أنه بصورة عامة يسود جو شتوي معتدل أثناء ساعات النهار، شديد البرودة أثناء فترات الليل.

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وقال محمود شاهين: “لا نزال في فصل الشتاء وسوف ينتهي في غضون شهر تقريبًا، والرياح مستقرة في أغلب المناطق وتسمح بمزاولة جميع عمليات الصيد والملاحة”. وقال أن تقلبات الطقس واردة، ومن المتوقع تواجد تقلبات أخرى من ارتفاع وانخفاض الطقس ودرجة الحرارة وأيضا نشاط الرياح وهطول الأمطار.

وناشد مدير مركز التنبؤات والأرصاد الجوية، المصريين باستمرارية ارتداء الملابس الثقيلة، حيث أن الطقس ما يزال في الأوقات الأولى من النهار وكذلك الأوقات المتاخرة من الليل يشهد انخفاضا شديدا لحد يصل إلي الصقيع في سيناء، وكذلك في وجه قبلي والصعيد درجات الحرارة تصل إلي 6 و 7 درجات، مؤكدا وجود شبورة مائية على الطرق السريعة وبشكل خاص الطرق الموصلة للوجه البحري.