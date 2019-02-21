حكم قضائي بتأييد إضافة ٱخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات

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رفضت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ،واليوم الخميس الموافق 21 فبراير من العام الحالي 2019 ، الطعون التي أقامتها الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، بينما أيدت حكم محكمة القضاء الإداري ، التي قضت بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات ، إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وكان رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ، البدري فرغلي ، أقام الدعوى وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه ، ما دعا وزارة التضامن برئاسة الدكتورة غادة والي ، وهيئة مفوضي الدولة ، إلى التقدم بطلب للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

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