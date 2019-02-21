الصحة تعلن عن موعد ميكنة منافذ صرف ألبان الأطفال بالمحافظات.. إليكم التفاصيل

Advertisements

صرح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات المهندس أيسم صلاح، عن الانتهاء من ميكنة كافة المنافذ بجميع المحافظات المصرية خلال شهر يوليو القادم لعام 2019.

ولفت إلى “أن الميكنة سوف تتيح الصرف من خلال كوبونات مطبوع عليها باركود مؤمن ومشفر، بشكل لا يسمح بصرفها سوى مرة واحدة فقط، حيث يتم إدخال الباركود الموجود على الكوبون مرة واحدة، وبشكل لا يمكن استنتاجه لكونه مكونًا من 16 حرفًا ورقم وبالتالى يصعب تزويره”.

Advertisements

وأشار إلى “أنه تم الانتهاء من ميكنة منافذ صرف الألبان فى أربعة عشر محافظة، ومع إطلاق حملة فيروس سى تباطأ قليلا إجراءات الميكنة، بسبب أنه تم إجراء الميكنة في نفس الوحدات الصحية التي يتم من خلالها مسح فيروس سي، إلا أنه بعد أن تم الانتهاء من كافة المنافذ مع حلول شهر يوليو القادم تم الشروع في الانتهاء من ميكنة من جديد”.

وأوضح أيسم صلاح “أنه تم ربط صرف الألبان بقاعدة الوفيات، والمواليد من أجل التأكد من أن لديهم أطفالًا أقل من عمر عام، وتحديد احتياجات الطفل بشكل كامل من الألبان، على أن يتم إصدار كوبونات الصرف تبعًا لعمر الطفل بشكل أوتوماتيكي”.

وأضاف “كما يتم الصرف تبعاً للحالات التى حددها القرار الوزارى، وذلك فى حالة ولادة طفلين أو أكثر، أو عدم قدرة الأم على الرضاعة لأى سبب من الأسباب بسبب إصابتها بأى مرض مزمن، ويقوم الطبيب بتقييم حالة الأم، وحالة الطفل الصحية، والتى يتم من خلالها النظر في استحقاق الأم والطفل لصرف اللبن من عدمه”.

وأضاف إلى “أن الطبيب أو الصيدلى لا يستطيع صرف الألبان أو فتح شاشة الصرف إلا بعد مسح الباركود على الكوبون، إلى جانب إدخال الرقم القومى لولى الأمر، مما جعل صرف الألبان تحت رقابة مشددة لكى تستفيد منه الأسر المستحقة فقط”.

ولفت إلى “أنه يتم صرف ستة عبوات للأطفال من الشهر الأول حتى الشهر الثالث، ومن الشهر الرابع حتى الشهر الثامن يتم صرف ثمان عبوات”.

وأكد المهندس أيسم صلاح “أن الميكنة قد ساهمت فى إحكام صرف الألبان بشكل كبير، والتى كانت قبل عملية الميكنة يتم صرفها لغير المستحقين، ومنها محلات ومصانع الحلويات أو صرفها بالواسطة لغير المستحقين”.

أقرا المزيد قبل إقراره ..تعرف على الخدمات التي يقدمها قانون الدفع الإلكتروني