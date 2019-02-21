أول تعليق لرئيس المعاشات على حكم الإدارية.. الكرة في ملعب الحكومة

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علق رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي، على الحكم القضائي الصادر من قبل “المحكمة الإدارية العليا” الذي قضى بأحقية أًصحاب المعاشات في نسبة 80% من العلاوات السنوية التي يتقاضاها الموظف، حيث وصفه بأنه “حكم تاريخي”، والذي أيد حكم أول درجة الصادر خلال شهر أكتوبر لعام 2018.

وأضاف البدري فرغلي، “أن مقيم الدعوى قدم كافة المستندات من أجل إثبات أحقية أصحاب المعاشات في نسبة 80% من العلاوات الخمسة”، وأكد “أن الحكم القضائي صادر من قبل أعلى محكمة داخل جمهورية مصر العربية، وهو حكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه أو الاستشكال عليه أمام أي محكمة وينفذ بالمسودة دون إعلان”.

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وأشار “أن كل موظف موجود في الخدمة له الحق في خمس علاوات سنوية، وأصحاب المعاشات لهم الحق في هذا المعاش بأثر رجعي ولمدة خمس سنوات، تبعًا لحكم الإدارية العليا”.

وأوضح “إلى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة المصرية، والتي تمثلها وزارة التضامن الاجتماعي الصادر ضدها الحكم”، وأضاف “أن اتحاد المعاشات يدرس الخطوات القادمة، والتي قد تصل إلى رفع جنحة مباشرة في حالة عدم تنفيذ الحكم”.

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