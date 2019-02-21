شركات السياحة تطالب المواطنين باختيار جهة واحدة فقط لتنظيم الحج

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ناشد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أحمد إبراهيم، كافة الشركات التي تقوم على تنظيم الحج السياحي خلال هذا العام 1440 هـ/ 2019م، بعدم تسجيل كافة بيانات المواطنين من أجل المنافسة على قرعة الحج السياحي، وأن يتم التسجيل في أي جهة أخرى منظمة للحج سواء التضامن أو الداخلية.

وأضاف أحمد إبراهيم، “أنه لن يتم السماح لأي مواطن للتقدم إلا إلى جهة واحدة فقط للحج سواء القرعة، أو السياحة أو الداخلية، كما لن يتم قبول أي مواطن في أي من تلك الجهات السالف ذكرها، إذا تقدم في جهة أخرى”، وشدد على ضرورة تحديد المواطنين جهة واحدة من أجل التقدم إليها لأداء مناسك الحج لهذا العام.

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وأكد “أن الضوابط المنظمة للحج السياحي تشترط أن يتضمن العقد المبرم بين شركة والحاج إقرار من الحاج بعدم سفره خلال السنوات الخمس السابقة، وفى حالة اكتشاف غير ذلك، سوف يكون هذا بمثابة اعتذار من المواطن عن السفر لأداء مناسك الحج”.

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