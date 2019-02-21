أول تعليق من التضامن على حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

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أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بيان اليوم الخميس، تعليقًا على حكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بخصوص العلاوات الخمس المخصصة إلى أصحاب المعاشات. وأكدت والي “إنها تحترم أحكام القضاء، وننتظر صيغة الحكم لدراستها”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الفقي، قضت اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة نسبة 80٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

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