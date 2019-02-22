وزير التربية التعليم : “ما كنا نطبقه في أنظمة التعليم سابقاً جريمة”

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صرح الدكتور “طارق شوقي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم خلال تصريح له خلال زيارته لمحافظة سوهاج ، وحضوره ندوة الشباب وبناء الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، أن نظام التعليم الجديد نظام يحتاج إلى تحمل مسؤولية من الجميع سواء أكان من المعلمين أو أولياء الأمور، وأن الوزارة لن تتمكن من النجاح بمفردها، مشيراً إلى أن النظام الجديد تعد مشروع مجتمعي والتي سوف تظهر نتائجه بعد 15 عاماً بعد أن تتخرج الدفعة الأولى التي طبق عليه النظام في مرحلة رياض الأطفال.

كما أكد أيضاً أن الوزارة تطبق نظاماً تعليمياً يعمل على بناء الشخصية وإعداد جيل يعرف جيدالً كيف يأخذ قراراته، أن الأسئلة التي سوف ترد في الامتحانات لن تكون لها أي صلة بالحفظ ولا بالإجابات النموذجية.

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مشيراً خلال حديثه أن الرئيس يعلم جيداً بنظام التعليم الجديد، كما أنه من أشد الحريصين على تطبيق هذا النظام، مؤكداً أن ما كنا نفعله خلال السنوات الماضية هو جريمة بحق الطالب المصري، لأننا نخرج أجيالاً غير قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية والمستقبلية.

مطالباً أولياء الأمور بعدم الضغط على أبنائهم حتى يلتحقوا بكليات لا يرغبون الالتحاق بها، لأن هذا في النهاية لا يفيد بأي شئ سواء للطالب أو للدولة.

مؤكداً أن نظام التعليم الجديد يتم تطبيقه في الأردن والإمارات، وعندما نخرج أجيالاً لهذه المنظومة سوف يتم تطبيق هذا النظام في عدداً من الدول المجاورة، والتي سوف تقدم الدول 50 مركزاً إلى الأمام.

مشيراً إلى أن الدولة قد قامت بتدريب حوالي 250 ألف معلم على نظام التعليم الجديد خلال 4 شهور فقط، وأن ما تفعله الدولة المصرية سوف نسبق به دولاً كثيرة، وسوف نكون من ضمن أول 5 دول استخدمت التكنولوجيا في التعليم.

مؤكداً خلال نهاية حديثه أنه سوف يدرس طلب نواب محافظة سوهاج بشأن مد فترة مسابقة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لمدة 5 أيام، وأنه قد أمر بمد فترة تلقي الطلبات من المتقدمين لمدة 48 ساعة، واستلام كافة الطلبات حتى وإن كانت تنقصها شهادة القيد العائلي.

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