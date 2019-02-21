“الإسكان” تطرح ١٠١٧ مقبرة بنظام حق الانتفاع بمدينة ٦ أكتوبر.. أعرف الشروط

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أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة ستقوم بطرح حجز عدد 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين بنظام حق الانتفاع ، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة، منها 864 مقبرة لقاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، و153 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي).

وأوضح السباعي، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، الموافق ٢١ فبراير، أنه يمكن لمن يريد الحجز الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/3/2019، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 1/4/2019، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية”.

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شروط حجز مقبرة بمدينة ٦ أكتوبر بنظام حق الانتفاع

أما بخصوص شروط الحجز، ذكر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنها كما يلي :

يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)،ليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).

يكون الحاجز من سكان مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، أو محافظة الجيزة وضواحيها.

ألا يكون الحاجز قد سبق لاخاجز تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).

لا يمكن تخصيص أكثر من مقبرة لأسرة واحدة، فطبقاً لما ورد بكراسة الشروط، حيث نصت على أنه لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

وأشار المهندس طارق السباعى، خلال البيان الصحفي إلى أنه سيتم التخصيص عن طريق القرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة، مضيفاً أن مناطق الأراضى ستكون متاحة على الموقع الالكترونى للهيئة (http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx).