الطيرات الكويتي: مصر أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء الأجازات

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتي، اليوم الجمعة، الموافق 22 فبراير، أن القاهرة جاءت ضمن أكثر الوجهات المفضلة للمواطنين الكويتيين لقضاء العطلات الرسمية والأعياد الوطنية.

حيث ذكر نائب المدير العام لسلامة الطيران والنقل الجوى بالإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى المهندس عماد الجلوى – فى تصريح صحفى اليوم الجمعة إن عدد المسافرين الكويتيين الذين سيقومون بقضاء عطلتهم في الأعياد الوطنية خارج الكويت في الفترة من 21 فبراير الجاري، وحتى يوم 2 مارس المقبل، يبلغ 218 ألف مسافر، مشيرًا إلى أنه وجد أن أكثر الوجهات سفرا هى القاهرة، ودبى، ولندن وتركيا.

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وأضاف المهندس عماد الجلوى، أن إدارة الطيران المدنى الكويتى قامت بوضع خطة محكمة، تستهدف تنظيم عملية الإقلاع والوصول للركاب؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة فى مطار الكويت الدولي، لتسهيل عملية دخول وخروج المسافرين، وكذلك تنظيم تواجد المرافقين للتخفيف من الزحام، بالإضافة إلى زيادة الكاونترات، وتنظيم عملية التعامل مع الحقائب الخاصة بالمسافرين، وذلك بالاستعانة بالفرق المساندة والمتطوعين الذين تتم الاستعانة بهم فى المواسم.