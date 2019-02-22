الأرصاد: طقس السبت معتدل تصاحبه شبورة مائية والعظمى بالقاهرة 20 درجة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، بيانًا حول توقعاتها للطقس غدًا السبت، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدًا ، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف خبراء الطقس، أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

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أما بخصوص حالة البحريين ، فإن حالة البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت ألأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أنها كالأتي:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 9 درجات.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات.

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجات.

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات.

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.