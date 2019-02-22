وزير التعليم يحل مشكلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالجيزة

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أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، اليوم الجمعة، الموافق 22 فبرايرن قرارا بقبول جميع الأطفال من سن الخامسة وأكثر بالمدارس التجريبية في محافظة الجيزة، ليحل بذلك مشكلة رياض الأطفال في تلك المدارس، فضلًا عن فتح قاعات جديدة، ورفع الكثافة لعدد 60 بموافقة المحافظ اللواء أحمد راشد وتشغيل بعض القاعات فترتين.

وكتب وزير التعليم، على صفحته الشخصية على موقع التوتصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه على الرغم من أن هذه المشكلة من مسؤوليات المحافظة نفسها حيث أن التعليم يدار بشكل لامركزي إلا أنه استجابةً لقلق الأهالي فقد تم التشاور مع قيادات الوزارة والمحافظ ومدير المديرية وتم اتخاذ هذه القرارات.

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وأضاف “شوقي” أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات (قصيرة المدى) اعتبارا من غد السبت، أما الحل “طويل المدى” فسوف يتم الإعلان عنه قريباً.