الصحة: الانتهاء من فحص 91% من المستهدفين فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس “سي”

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، الموافق 22 فبراير، أن حملة القضاء على فيروس سي قد توصلت إفلى نتائج مبهرة، حيث تم الانتهاء من فحص 91% من المستهدفين فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار “100 مليون صحة” فى محافظة القاهرة.

وأعلنت وزيرة الصحة، فى بيان اليوم، إن عدد المواطنين الذين تم فحصهم فى المبادرة الرئاسية بمحافظة القاهرة سجل 6 مليون و999 ألف مواطنًا، من أصل 7 مليون و670 ألفاً، بنسبة 91% من المستهدف، كما انتهت محافظة البحر الأحمر من فحص 93% من المستهدفين بـ”المبادرة الرئاسية”، بعد فحص 317 ألف مواطناً من أصل 340 ألف مواطن مستهدف بـ”الفحص”.

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وأضافت وزيرة الصحة أن متوسط نسب الفحص في محافظات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، بلغ 81% من العدد المستهدف، وذلك بمحافظات كلاً من القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.

ومن ناحيته، ذكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي عدد المواطنين الذين تم فحصهم منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن بلغ 30 مليون 375 ألف مواطناً، منهم 17 مليون وربع المليون مواطن تقريباً في “المرحلة الثانية”.

وأكد مجاهد أن الحملة أنتهت من فحص 152 ألف مواطناً في محافظة شمال سيناء حتى الآن، فضلًا عن فحص 816 ألفًا فى محافظة أسوان، لافتا إلى أن محافظة الإسماعيلية حققت 88% من المستهدف في “المبادرة”، وانتهت “السويس”، و”المنوفية” من 79% من المستهدف، وبنى سويف من 78%.

أما عن أعمال فحص الطلاب بالمدارس الثانوية، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم الانتهاء من فحص مليون و83 ألف طالب حتى الآن.

ولفت الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة تكثف استعداداتها في محافظات المرحلة الثالثة من “المبادرة الرئاسية”، والمقرر أن تنطلق أول شهر مارس المقبل، بهدف استمرار النجاحات التي تحققها مبادرة الرئيس في اكتشاف إصابات فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة بين المواطنين، مع العمل على علاج المصابين بتلك الأمراض.