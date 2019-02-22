عرفات: “صرفنا 750 مليون جنيه على تطوير مترو الأنفاق وأيام ونفتتح محطة المرج الجديدة”

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قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، الموافق 22 فبراير، بجولة ميدانية للوقوف على الموقف التنفيذي ومتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى لمترو الأنفاق بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، الذى سيبدأ غد السبت فى المسافة بين المحطتين ، بالإضافة إلى تشغيل محطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ليكون مرور القطارات من حلوان إلى محطة المرج الجديدة بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب وامتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتى المرج والمرج الجديدة، والتى تعانى من كثافة الركاب.

كان برفقة وزير النقل خلال الجولة الميدانية، كلا من:”الدكتور عمرو شعت نائب الوزير والدكتور أحمد فودة رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والعضو المنتدب للدعم الفنى والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة”.

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وخلال الجولة، أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن التكلفة الإجمالية لمشروع ازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة وتطوير محطة المرج الجديدة بلغت 600 مليون جنيه، مؤكدا أن التشغيل التجريبي للمسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة يأتي بعد الانتهاء من إجراءات اختبارات التشغيل النهائية والتأكد من منظومة السلامة والأمان بين المحطتين.

وأضاف “عرفات” أن تنفيذ مشروع الازدواج بين المحطتين وتطوير محطة المرج الجديدة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو مشيرا إلى أن الوزارةقامت بوضع خطة شاملة لهذا التطوير بدأتها بهذا المشروع الذي سيكون له أثرًا إيجابيًا واضحًا في تحسين الخدمة المقدمة للركاب بالخط الأول.

وأوضح وزير النقل أن مشروع الازدواج بين المحطتين سيساهم في تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة بين المحطتين، و الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، لافتا إلى أنَّ هذا الازدواج بطول 1.3 كم ويبلغ تكلفته 500 مليون جنيه.

ولفت الدكتور هشام عرفات، إلى أن مشروع تجديد محطة المرج الجديدة باغت تكلفته نحو 100 مليون جنيه، مؤكدًا أنها ستسهم في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، خاصة أن المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة وجعلها محطة علوية سيؤثر إيجابيًا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.

واستطرد وزير النقل قائلًا : ” أنَّ أعمال التطوير التي جرى تنفيذها شملت إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة فى الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، فضلا عن تركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزى للخط وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة، وكذلك تركيب 8 سلالم كهربائية ومصعد كهربائي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأضاف أنَّ المحطة الجديدة تتكون من صالتين للتذاكر الأولى علوية والأخرى سفلية للتيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة كما تم تركيب 36 بوابة تذاكر جديدة للدخول والخروج وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة مشيرًا إلى أن محطة المرج الجديدة من المتوقع أن تنقل 90 ألف راكب يوميا بعد الانتهاء من تطويرها.

وخلال الجولة التفقدية لوزير النقل، قال: “إن الوزارة تعمل حاليا على اختبارات تشغيل محطة المرج الجديدة النهائية، معتبرًا أن المحطة هدية لأهالي المرج وعزبة النخل نظرًا لتعبهم السنوات الماضية لأكثر من 25 عامًا”، مضيفا أنه بعد تشغيل المحطة سيكون هناك قطار كل 3 دقائق بدلًا من نصف ساعة.

وحول الحديث عن زيادة أسعار المترو، أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن أسعار الخطين الأول والثاني لمرفق مترو الأنفاق ثابتين كذلك المرج الجديدة بنفس الأسعار القديمة، مضيفًا أن خط مصر الجديدة سيكون مختلف نظرًا لأنه يضم عربات ومحطات مكيفة وسلالم كهربائية ومصاعد، كما سيتم دراسة زيادة الأسعار به.

وقال “عرفات” : “بسمع أن التذكرة فيه بـ11 جنيه و12 جنيه ولكن ده كلام غير صحيح نهائي”.

وأضاف وزير النقل متابعًا: “لولا زيادة أسعار المترو منذ 7 أشهر مكونتش أعرف اعمل المرج الجديدة، صرفنا 750 مليون جنيه فضلا عن تحسين الخدمة والصيانة وتطوير المحطات”.

أما فيما يخص السكة الحديد، أكد “عرفات” أن هيئة السكك الحديدية شهدت تقدمًا هذا واضح من خلال التقارير الدولية لـ 16 مركزًا، حيث أنها كانت متأخرة منذ عامين، مشيرًا إلى أن تحسن التصنيف نتيجة تطوير وتحسين البنية التحتية وإنشاء برجين للإشارات “برج مغاغا وبرج كفر الزيات”.

وعن زيادة أسعار تذاكر القطار قال وزير النقل : “الرئيس السيسي قال مافيش زيادة أسعار لقطارات قبل 2020 لازم الناس تشوف العربات والجرارات الجديدة وتحسين الخدمة”.​