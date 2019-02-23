وزارة الزراعة توافق على استيراد ماعز “البور”

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قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي موافقتها على استيراد حوالي 7 آلاف و 540 رأس ماعز “البور” والذي يتميز بمواصفات عالية الإنتاج سواء في الألبان أو اللحوم.

كما أكدت الدكتورة “منى محرز” التي تشغل منصب نائب وزير الزراعة للشئون الداجنة والحيوانية خلال تصريح لها على إحدى القنوات الفضائية، أن الوزارة قد وافقت على استيراد إحدى الشركات الخاصة لسلالات جديدة من الماعز، وذلك من خلال 3 دول أوروبية مشيرة إلى أن الوزارة تسعى أن تزيد من كميات المعروض من اللحوم وإنتاج ألبان الماعز في مصر.

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مؤكدة أن النوع التي سوف يتم استيراده هو من أجود أنواع السلالات المحسنة عالية الجودة والمواصفات، مشيرة إلى أن الوزارة قد تلقت حوالي 3 آلاف طلب بشأن شراء رؤوس من الأغنام والماعز ، مؤكدة أن الوزارة سوف تعمل كوسيط حين الإعلان عن الطرح بين الشركة المصدرة والمربين.

كما أكدت أن الوزارة تسعى بأن تطبق خطة التطوير التابعة لصناعة إنتاج اللحوم، وذلك عن طريق استيراد كميات محسنة من الأبقار والعجول للتقليل من الفجوة الغذائية في اللحوم في جميع محافظات الجمهورية.

أما عن شروط الحصول على ماعز “البور” فقد أكدت أنه يجب على المربي الراغب في الحصول على الماعز أن يتوجه إلى أقرب مديرية طب بيطرى ويقوم بتقديم طلب لقطاع الثروة الحيوانية، ويقوم بتسديد مقدم حوالي 20% إلى 25% من قيمة العدد المطلوب استيراده، وتقديم الأوراق التي تثبت إمكانية دفع باقي المبلغ المستحق، هذا بالإضافة إلى الأوراق المثبت فيها امكانية توفير مكان ملائم يطبق عليه شروط الأمان الحيوي.

مشيرة أن سعر الرأس الواحدة سوف يتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

ومن جهة أخرى فقد صرح الدكتور “طارق سليمان” الذي يشغل منصب رئيس قطاع الثروة الحيوانية أن هذه النوعية من سلالات “البور” من أفضل السلالات التي تصلح أن تعيش في البيئة المصرية، وذلك من حيث الطقس والأماكن التي تعيش بها، كما أضاف أن هذه السلالات تتميز عن السلالات المحلية من ناحية التكاثر والإنتاج، حيث أنها تتميز بكبر حجمها، فقد يبلغ حجم ذكور البور بين 90 كيلو إلى 130 كيلو، فيما يبلغ وزن الإناث بين 50 إلى 80 كيلو.

وأضاف خلال نهاية حديثه أنه من المفترض أن يتم وصول الدفعة الأولى من ماعز البور خلال شهر مارس المقبل، ثم يتم توزيعها على المربين الحاجزين.

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