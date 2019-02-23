الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس الـ 48 ساعة القادمة

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق 23 فبراير، بيانًا كشفت فيه عن توقعات خبراء الأرصاد عن حالة الطقس في محافظات جمهورية مصر العربية في الـ 48 ساعة القادمين حيث توقع محمود شاهين مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ويميل طقس اليوم إلى معتدل صباحا إلى مائل للدفء فى فترات الظهيرة وشديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة فى المناطق القريبة من المياه والسواحلية.

وخلال البيان حذر مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، المواطنين القيادة بحذر لعدم حدوث أى حوادث على الطرق بسبب تكون الشبورة الكثيفة على الطرق، مضيفًا أن هناك توافر لفرص سقوط الأمطار ما بين المتوسطة والخفيفة على المناطق السواحلية، وغدً الأحد والإثنين يتوقع عدم سقوم أمطار بالقاهرة وارتفاع فى درجات الحرارة وتنكسر يوم الثلاثاء.

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أما عن حالة الطقس اليوم السبت ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأوردت الهيئة في بيانها، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وعن حالة البحريين ، ذكر البيان أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق 23 فبراير، على محافظات، ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 08 19

مطروح 08 18

السلوم 07 18

سيوة 04 20

بورسعيد 11 18

دمياط 12 18

الزقازيق 09 19

الإسماعيلية 08 20

السويس 08 19

العريش 08 19

رفح 07 18

رأس سدر 10 20

نخل 02 18

نويبع 14 21

طابا 12 18

كاترين 01- 13

الطور 12 21

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 10 20

بنى سويف 09 20

المنيا 07 20

أسيوط 06 20

سوهاج 07 21

قنا 08 23

الأقصر 08 24

أسوان 10 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 06 23

الشلاتين 14 25

ابو رماد 14 24

راس حدربة 15 24

حلايب 16 24​