شاكر: ركبنا 7.1 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع وجاري زيادة عدد المحصلين

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أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم السبت الموافق ٢٣ فبراير، أن العدادات مسبوقة الدفع التي جرى تركيبها وصلت 7.1 مليون عداد، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء نفسه لديه عداد الكهرباء مسبوق الدفع حيث قال: “المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لديه عداد مسبوق الدفع”.

وخلال اجتماعه مع بعض الأعضاء بمجلس النواب، منذ قليل قال شاكر : “جرى زيادة عدد من يشاركون في قراءة العدادات والمحصلين إلى ٥٣٤٧ كشافًا، إضافة إلى٢٠ ألف قارئ سابق، ما يعني أن هناك زيادة ٢٥٪‏”.

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وأكد وزير الكهرباء عل وجود تعاون مشترك مع باقي الوزارات حيث قال: “فيه تعاون بين الوزارات المعنية والمحافظين في كل أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة، وخطة تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بالتنسيق، مع وزارة التخطيط والمحافظين”.

جاءت تلك التصريحات على لسان وزير الكهرباء ،الدكتور محمد شاكر ، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة طلعت السويدى. ​

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على تحويل عدادات الكهرباء إلى مسبوقة الدفع أو ذكية، وذلك لدورها فى تقليل الاخطاء و تطوير الأداء، لافتًا إلى أهمية تمكين المواطن من الإطلاع على معلومات استهلاكة ليستطيع السيطرة عليها بما يحقق صالحه و صالح الدولة، وضرب مثالا بنفسه حيث قال: “عن نفسى بصور يومياً القراءات قبل ما انزل من البيت، وعامل كنترول من 4 سبتمبر 2014”.

وأشار “شاكر” خلال اجتماعه مع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن الحل الناجح بعد تعدد الشكاوى من القراءات الجزافية، هو التحول لمنظومة قراءات ودفع إلكترونى لا يدخل فيها العنصر البشري، مشددا على ضرورة تزويد عدد الناس لمهمة التحصيل، وهذا ما يتماشى مع خطة الوزارة لتحويل العدادات العادية إلى عدادات مسبوفة الدفع، أو عدادات ذكية، تقرأ الاستهلاك والأرقام بشكل أكثر ذكاء.

وتابع وزير الكهرباء، أن إجمالي ما تم تركيبه من العدادات مسبوقة الدفع حتى نهاية يناير 2018 يقدر بنحو 7.1 مليون عداد، تم تركيبه من خلال 5 شركات مُصنعة، مشيراً إلى أن هذا إنجاز مشهود حيث أن أحد الدول المتقدمة قامت بتنفيذ العدادات الذكية لديها خلال 10 سنوات.

وأكد الوزير، أن العدادات الجديدة التى تدخل الشبكة هى مسبوقة الدفع أو ذكية، لافتا إلى أن هناك 3 أشخاص فقط، هم من تم الابقاء على نوع عداداتهم القديمة، وهذا نظراً لظروف انسانية منها كبر السن، مؤكدا أنه لا توجد محاباة لأحد، قائلا: “رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، نفسه العداد الخاص به مسبوقة الدفع وكذلك رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل”.

وتابع الوزير، أن حرص الوزارة على إيجاد حل لشماوى المواطنين من التقديرات الجزافية، ع هو ما دفع الوزارة لإيجاد الحل والعمل على تطوير أسلوب الدفع المسبق من خلال الشحن عبر الهواتف الذكية حتى يستطيع المواطن أن يجرى عمليه الشحن فى أى وقت وتم تطبيقها فى 4 آلاف عداد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى العمل على تطوير أساليب التفاعل مع الجمهور لتلقى الشكاوى و أنه يتم الرد عليها و التفاعل معها.

ولفت شاكر إلى أن إحدى الدول المتقدمة وضعت خطة لتحويل العدادات فى 10 سنين، وفى مصر سننفذها خلال 6 سنوات، مؤكدا على وجود خطة مستقبلية لتحويل كل عدادات مصر إما إلى ذكى أو مسبوق الدفع.

وأوضح “شاكر” أن شركة شعاع التى تعاقدت معها الوزارة زاد عدد الناس فيها 5347 شخص، بخلاف عشرين ألف شخص موجودين مسبقا، لترتفع قوة التحصيل لـ25٪.

وأشار الوزير إلى أن جميع المبانى التى تبنيها الدولة لتحسين العشوائيات، لا يتم تسليم شقة الا وفيها العداد الجديد، وأن الحكومة نجحت حتى الآن فى تركيب 7 مليون عداد، أى إجمالى ربع عدادات المشتركين فى عموم البلاد، موضحا أن هناك شركة أجنبية عرضت تركيب 10 ملايين، ولكن منح الفرصة لشركة مصرية.

وفي نفس السياق، أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلبى كابلات ارضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظين، مشيراً إلى أن هناك تحسن للخدمة من الناحية الفنية وأن هناك تحركات لمزيد من التطوير.

ورد الدكتور محمد شاكر، على أسئلة النواب حول وجود أخطاء فى قراءة العدادات مشيرا إلى أن بالفعل هناك أخطاء لا شك فى ذلك لكن يتم تصحيحها عندما تصل الشكاوى وترجع الأمور لأصلها.

ولفت الوزير محمد شاكر، إلى أن الوزارة تقوم بتقييم الأداء من خلال عمل دراسات حقيقية على مستوى المحافظات لقياس مستوى الرضا لدى المواطنين عن الخدمة .