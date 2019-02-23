غدًا انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمحافظة بورسعيد

Advertisements

صرح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، عن بدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى سن خمس سنوات، اعتبارًا من غدًا الأحد، وحتى يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي لعام 2019.

وأشار المحافظ، “أنه سوف يجري تدشين فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في مركز طبي العرب بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد”.

Advertisements

وناشد اللواء عادل الغضبان كافة المواطنين بالمبادرة إلى تطعيم أطفالهم من عمر يوم إلى 5 سنوات، والتعاون مع فرق حملة التطعيم سواء الحملات الثابتة أو الحملات المتحركة والتي سوف تنتشر في كافة أرجاء محافظة بورسعيد اعتبارًا من غدًا الأحد، وحتى الـ 27 من شهر فبراير الجاري.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن عدد الأطفال المستهدف من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الحملة 109 ألف طفل وطفلة بكافة القرى والأحياء، بإجمالي 350 فرقة في الحضر والريف.

أقرا المزيد «الصحة» تعلن موعد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال