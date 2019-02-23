التظلمات الجديدة الخاصة بإيقاف بطاقات التموين بلا مستندات

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن تلقي تظلمات المواطنين ممن سوف يتم حذفهم تبعًا للمحددات الخمسة التي تم الإعلان عنها، ومنها ألا يزيد معدل استهلاك الطاقة الكهربائية عن ألف كيلو وات، وأن يقدر استهلاك الهاتف بألف جنيه شهريًا وغيرها من المحددات الخمسة التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الخاصة بدعم مصر.

وأضاف المصيلحي، “أن على المتظلم لأي محدد، أن يزور الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والخاص بدعم مصر، من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، ورقم البطاقة الذكية، وتقديم تظلم بلا أي مستندات أخرى”.

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وأوضح الوزير، “أن وزارة التموين سوف تستعلم بدورها، بعد تسجيل التظلم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عن حقيقة سبب التظلم، على أن تعيد التواصل مع المواطن الذي تم حذفه في حالة الحاجة إلى أي مستند”.

وأعلن المصيلحي، “أنه سوف يتم منح مهلة تقدر بخمسة عشر يومًا لمن سوف يتم حذفهم، حيث سوف يظهر لهم على إيصال الصرف “بون صرف السلع والخبز”، أن البطاقة على وشك الإيقاف لإحدى المحددات الخمسة سالفة الذكر، وذلك قبل إيقاف البطاقة التموين”.

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