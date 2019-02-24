شاكر يطالب المواطنين بتكرار تجربته: “بصور العداد يوميا وعامل كنترول على استهلاكي”

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أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، على حرص الوزارة من ألج تحويل عدادات الكهرباء إلى عدادات مسبوقة الدفع أو تحويلها إلى عدادات ذكية، وذلك لدورها فى تقليل الأخطاء، إلى جانب العمل على تطوير الأداء.

وأشار الوزير، “إلى أهمية تمكين المواطن من الاطلاع على معلومات استهلاكه ليستطيع السيطرة عليها بما يحقق صالحه، وصالح الدولة المصرية”، وأضاف، “عن نفسى بصور يومياً القراءات قبل ما انزل من البيت، وعامل كنترول من أربعة سبتمبر لعام 2014”.

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جاءت تصريحات الدكتور محمد شاكر خلال فعاليات اجتماع “لجنة الطاقة والبيئة”، تحت رئاسة المهندس طلعت السويدى.

وأكد الوزير، “أن الحل الناجح بعد تعدد الشكاوى من القراءات التي تعد جزافية، هو التحول إلى منظومة قراءات العداد، والدفع الإلكترونى لا يدخل فيها العنصر البشري”، وشدد الوزير على ضرورة تزويد عدد الناس بكافة المعلومات الخاصةبخطة التحول إلى العدادات الكهربائية الذكية أو المسبوقة الدفع، حيث إن قراءات تلك العدادات دقيقة وذكية ولا يتدخل فيها العنصر البشري.

وتابع شاكر، ” أن عدد العدادات مسبوقة الدفع التي تم تركيبها بشكل فعلي حتى نهاية شهر يناير لعام 2018 يقدر بما يقارب من 7.1 مليون عداد من خلال خمس شركات مُصنعة”، وأشار إلى “أن أحد الدول المتقدمة قامت بتنفيذ العدادات الذكية لديها خلال عشرة سنوات”.

ولفت شاكر، “إلى أن العدادات الجديدة التي تدخل الشبكة هي عدادات مسبوقة الدفع أو ذكية، وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على تطور أسلوب الدفع المسبق من خلال الشحن عبر الهواتف الذكية حتى يستطيع المواطن أن يجري عملية الشحن فى أى وقت وتم تطبيقها فى أربعة آلاف عداد”.

وأشار مشيرا فى الوقت نفسه نعمل على تطور أساليب التفاعل مع المواطنين من أجل تلقى كافة الشكاوى ليتم الرد عليها والتفاعل معها.

وأوضح وزير الكهرباء، “أن شركة شعاع التى تم التعاقد معها من قبل الوزارة، قد قامت الشركة بزيادة عدد الموظفين العاملين بها إلى 5347 بخلاف 20 ألف شخص كانوا يعملون في الشركة بشكل فعلي لترتفع قوة التحصيل بنسبة 25%”.

أوضح الوزير إلى أن كافة المبانى التى تبنيها الدولة المصرية من أجل العمل على تحسين العشوائيات، لا يتم تسليم شقة إلا وفيها أحد العدادات الكهربائية الجديدة سواء الذكية أو مسبقة الدفع، وأكد أن الحكومة المصرية قد نجحت خلال الفترة الراهنة في تركيب سبعة مليون عداد كهرباء مسبق الدفع.

أكد محمد شاكر، إن خطة الوزارة الهادفة إلى تحويل الخطوط الهوائية ذات جهد متوسط إلي كابلات أرضية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمحافظين، وأشار إلى “أن هناك تحسن للخدمة من الناحية الفنية وأن هناك تحركات من أجل إحداث مزيد من التطويرات”.

وأكد الوزير في رده على أسئلة بعض من البرلمانيين حول وجود أخطاء فى “قراءة العدادات الكهربائية”، أن هناك أخطاء لا شك فى هذا الأمر، لكن يتم تصحيحها عندما تصل الشكاوى وترجع الأمور إلى أصلها.

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