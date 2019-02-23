تعرف على فوائد استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات

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يزيد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات، وخصوصًا في ظل توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي وأنواع الوقود البديلة إلى جانب الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بوضع خطط تنفيذية بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة من أجل العمل على زيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعي.

فوائد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

يطيل عمر زيت محرك السيارة.

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يعمل على توفير استهلاك وتكلفة الوقود بنسبة 60%.

يحافظ على الاجزاء الداخلية الخاصة بمحرك السيارة.

يعد الغاز الطبيعي وقود نظيف لا ينتج عنه انبعاثات ضارة .

يعد استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات آمن جدا، وغير سام، وخالى من مُركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

يحافظ استخدام الغاز الطبيعي كوقود على البيئة من التلوث.

يعمل على توافر معايير أمان عالية، حيث أن أسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي تعمل على منع تسرب الغاز.

تصنع أسطوانة الغاز الطبيعى المضغوط تبعًا للمعايير العالية للأمان، وتحت أشراف من جهات تفتيش دولية.

تتحمل اسطوانة الغاز الضغط العالي، حيث أنها سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز الطبيعى الموجود ‏داخلها.

يقلل استخدام الغاز الطبيعي كوقود من تكاليف صيانة السيارة.

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