وزارة التربية والتعليم تقرر مشاركة الطلاب بـ5 جنيهات لصالح أسر شهداء الجيش والشرطة

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قالت وزارة التربية والتعليم، أنها ستشارك طلاب مراحل ما قبل التعليم الجامعي في مساهمة تضامنية قيمتها 5 جنيهات، لصالح صندوق تكريم أسر شهداء و ضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، بدءًا من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020.وأعلنت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم السبت، أن قرارها جاء إيمانًا من الوزارة بحجم وقيمة تضحيات الشهداء والمصابين من قوات الجيش والشرطة لحماية الوطن وتأمين المصريين، وينبع من إيمانها بدورها التربوي والتعليمي.

وتابعت الوزارة أنها تضع أمام عينيها ضرورة توعية النشء وتعريفهم بالدور الهام الذي تقوم به كل من القوات المسلحة والشرطة المصرية لحماية الوطن والمواطنين، وهذا من خلال دمج قيم الوطن والمواطنة والانتماء في المناهج الدراسية لكافة المراحل الدراسية.

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وأضافت الوزارة أنها تهتم بهذه المشاركة كوسيلة مؤثرة لغرس قيم الانتماء، وتربية الصغار والشباب على معرفة الدور الهام الذي تقوم به قوات الأمن لتأمين البلاد وضمان تحقيق سبل الأمن لكل فئات الجميع.

وأنهت الوزارة بيانها بتوجيه التحية إلى كل شهداء ومصابي الجيش والشرطة الذين يضحون بحياتهم في سبيل البلاد وتأمين أهله.