ما لا تعرفه عن حملة تطعيم شلل الأطفال للمصريين والأجانب..مدة الحملة والفئة المستهدفة

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بدأ منذ ساعات الصباح اليوم الأحد انطلاق فعاليات “الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال”، بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، وتستمر فعاليات الحملة لمدة أربعة أيام.

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

يستعرض موقع مصر 365، أبرز ما يُميز الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والفئات العمرية المستهدفة من قبل الحملة:

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من المقرر أن تستمر حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لمدة أربعة أيام اعتبارًا من اليوم الأحد الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2019.

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف المصريين، وغير المصريين.

تستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تطعيم الفئات العمرية من عمر يوم وحتى خمس سنوات.

يتم التطعيم خلال فعاليات الحملة بشكل مجاني.

تستمر فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مدار الأيام الأربعة من تمام الساعة الثامنة صباحاً حتى تمام الساعة الخامسة مساءً.

يجدر هنا الإشارة إلى أن “وزارة الصحة والسكان”، قد أكدت على أن الفرق الطبية المشاركة في فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تحرص على أن يكون التطعيم من منزل إلى منزل أخر بالمناطق الريفية من أجل الوصول لكافة الأطفال المستهدفين من قبل الحملة.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص المناطق الحضرية فسوف يكون هناك فرق ثابتة، بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، وكافة الأماكن العامة ، وهي الطريقة نفسها المتبعة في حملة مائة مليون صحة.

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