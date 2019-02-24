“موشن جرافيك” للإفتاء.. المحافظة على الوطن واجب على كل فرد

Advertisements

قامت دار الإفتاء المصرية بنشر موشن جرافيك خاص بالمحافظة على كيان الوطن، وأوضحت فيه أن تلك المهمة غير قاصرة فقط على الحكومات فقط، ولا على الحكام ولا الجيوش فقط، وليست من اختصاص المؤسسات التابعة للدولة فقط، بل هي واجب على كل فرد من أفراد الشعب تنفيذًا لتعاليم الدين الإسلامي، وتحقيقًا لفريضة الانتماء الوطني.

نشرت اليوم دار الإفتاء المصرية “فيديو موشن جرافيك”، قد تم إنتاجه من قبل وحدة الرسوم المتحركة، وأكدت على أن أن قوة جمهورية مصر العربية كانت على مدار تاريخها قوة للأمة الإسلامية والعربية، وخدمة الرسالة السماوية، ويوجد داخل الدولة المصرية الأزهر الشريف والذي يعد حصن الشريعة، ومعقل العلم، وهو مصنع العلماء.

Advertisements

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال الفيديو، أن نعمة الوطن تعد من أكبر النعم على الإنسان بعد نعمة الإيمان، حيث أن الوطن حصن الدين، وهو مكان ولادة الإنسان، ونشأته وملاذه الآمن، ومحل عيشه وحفظ كرامته وعرضه وسلامته.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، “إن الوطن يمثل للإنسان كل معنى جميل، وقد منَّ الله جل وعلا، على مصر بأن جعلها بلدًا آمنًا طيبًا، فقال في كتابه الكريم “ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ”، فلا يتهاون الإنسان بأي عملٍ مهما كان بسيطًا ما دام أنه يصب في خدمة الوطن وتحقيق مصلحته، فكُلنا يدٌ واحدة وطريقٌ واحد ورؤية مشتركة في سبيل وطننا”.

أقرا المزيد الإفتاء تواجه الأفكار المتطرفة وتصحح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام