بمقدم 70 ألف جنيه.. تعرف على موعد وشروط حجز وحدات “سكن مصر” بالمنصورة الجديدة

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أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الموافق 24 فبراير، عن بدء استقبال بيانات المواطنين الراغبين في حجز وحدات مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط في مدينة المنصورة الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdbreservation.com).

وأضافت الإسكان أن تقديم البيانات مستمر حتى 14 مارس المقبل، على أن يكون بداية الحجز في العاشرة صباح يوم 24 مارس وحتى يوم 7 إبريل.

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وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن الطرح الأولمن وحدات “سكن مصر” في المنصورة الجديدة، يتضمن 504 وحدات سكنية، بسعر موحد للمتر يصل إلى 6870 جنيها، على أن تكون جدية الحجز 70 ألف جنيه لكل الوحدات.

يضم مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة 4704 وحدات، ويتم حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات ل 1632 وحدة (68 عمارة) بالمشروع، و1392 وحدة سكنية (58) عمارة بمشروع الاسكان الاجتماعي المتميز، و11232 وحدة (468 عمارة) بمشروع دار مصر.

وتتراوح مساحات وحدات سكن مصر بين 115 مترا وحتى 118 مترا، كما يوجد مصاعد كهربائية في العمارات، ويحاط المشروع بسياج شجري، ويوجد عض الخدمات التجارية في الدول الأول ببعض العمارات.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت في وقتٍ سابق أن نسبة الإنجاز في مدينة المنصورة الجديدة في مشروع وحدات سكن مصر قد تعدت ال60% من إجمالي 4700 وحدة، فيما بلغت نسبة الإنجاز في وحدات دار مصر، 32% متمثلة في 58 عمارة إسكان متميز

تُنفذ المرحلة الأولى فقط من مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 2,063 فدان من إجمالي مساحة 5,100 فدان. وأكدت الوزارة على طرح الوحدات السكنية قريباً على أن تبدأ مرحلة الإسكان في المدينة خلال سنة أو سنة ونصف.

للإطلاع على تفاصيل كراسة شروط الحجز، إضغط على الرابط لتالي: كراسة الشروط

جدير بالذكر أن أنواع الوحدات في مدينة المنصورة الجديدة ، تنقسم إلى4 فئات، حيث تبلغ عدد الوحدات السكنية في المدينة 158,000 وحدة (إسكان سياحي – إسكان إجتماعي – إسكان متوسط – فيلات).

196 عمارة سكنية ضمن مشروع سكن مصر.

468 عمارة سكنية ضمن مشروع إسكان دار مصر. (11,232 وحدة سكنية)

58 عمارة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي المتميز. (1,392 وحدة سكنية)

1172 فيلا تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط الحجز فى مدينة المنصورة الجديدة

أن لا يتجاوز راتب الحاجز عن 3500 جنيه في حالة أنه أعزب ولا يتجاوز راتب المتزوج عن 4,750 جنيه.

أن يكون الحاجز مصري الجنسية.

أن لا يمتلك الحاجز أو زوجته أو أبنائه “القصر” أي وحدات سكنية أخرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

أن لا يسبق للحاجز الحصول على دعم أو قرض تعاوني إسكاني.

كيفية الحجز فى مدينة المنصورة الجديدة

الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة

صورة البطاقة.

إيصال مرفق الكهرباء أو المياه.

شهادة بالدخل الشهري من جهة العمل.

استخراج كشف بالدخل الشهري من محاسب قانوني في حالة أن الحاجز من أصحاب الأعمال الحرة.

قسيمة زواج.

شهادة ميلاد الأطفال.