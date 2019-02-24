الوطنية للانتخابات تعلن عن كيفية تغيير المقر الانتخابي

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تحت رئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن إمكانية تعديل مقر المواطنين الانتخابي، وذلك عبر الموقع الإلكترونى “www.elections.eg”، وهى خدمة من ألجل تعديل المركز الانتخابي لأي مواطن مصري، إلى أقرب لجنة لمحل سكنه.

ويتم تعديل المقر الانتخابي من خلال تسجيل طلب يتم عبر الموقع الإلكتروني، ويتم اختيار ثلاثة مراكز انتخابية من حيث الأقرب إلى محل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال لجنة مختصة بدراسة تلك الطلبات، والعمل على تحديد المقر الانتخابى الأقرب إلى مقدم الطلب.

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ويقوم المواطن الراغب في تعديل مقره الانتخابي من خلال هذا الطلب بملء كافة البيانات المطلوبة مع خلال إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع الإلكتروني.

وهناك طريقة أخرى من أجل تقديم هذا الطلب، وهو التوجه إلى أقرب مقر “محكمة ابتدائية”، وتقديم الطلب الخاص بتعديل المقر الانتخابي إلى المحكمة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الانتخابات التكميلية للبرلمان المصري في دائرة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية سوف يتم إجرائها خارج جمهورية مصر العربية يومى 1 و 2 من شهر مارس القادم لعام 2019، وخلال يومي 10 و11 من مارس داخل الدولة المصرية، وفى حالة الإعادة يتم الاقتراع في الخارج خلال يومي 5 و 6 من شهر أبريل القادم، ويومي 14 و15 من نفس الشهر داخل الدولة المصرية.

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