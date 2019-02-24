أرتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في الـ 72 ساعة القادمة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، عن توقعاتها حول أحوال الطقس، في الثلاثة أيام القادمة، بداية من اليوم الاحد وحتى الثلاثاء المقبل، حيث ذكر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يستمر حتى الاثنين، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة اليوم 24 درجة، وغدا 28 درجة مؤية.

وأضاف عبدالعال، أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية يوم الثلاثاء المقبل لتسجل في القاهرة 21 درجة، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، يأتي نتيجة تعرض البلاد للمنخفض الجوي الموجود في الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى نشاط الرياح والتي تصل سرعتها اليوم بين 18 إلى 20 عقدة بما يعادل 30 إلى 40 كيلو مترًا في الساعة على غرب البلاد.

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وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية سترتفع درجات الحرارة، كما أنها ستكون مثير للرمال والأتربة، لافتًا إلى أنها إحدى الظواهر الجوية الجديدة على طقس مصر والتي تحدث للمرة الثانية خلال فصل الشتاء الحالي.

وخلال تصريحاته، حذر عبدالعال، من وجود شبورة مائية كثيفة سوف تظهر غدا الاثنين، على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة.​

وتابع عبدالعال: “حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد خلال الأسبوع الجارى، والذى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، فضلا عن ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يعقبه انخفاض فى الدرجات فضلا عن وجو فرص لسقوط الأمطار بجميع الأنحاء”.

وحسب ما جاء في توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من اليوم الأحد يبدأ ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وأوضحت توقعات الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، لافتة إلى أنها تنشط على غرب البلاد كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ارتفاع درجات الحرارة 6 درجات

ومن ناحيته، كشف الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن البلاد تتعرض هذا الإسبوع لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ من اليوم، الأحد، وحتى نهاية الأسبوع نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى من الصحراء الغربية وامتداد منخفض السودان.

وأضاف وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، فى تصريحات صحفية، أن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية تكون ذروته غدا الاثنين حيث يكون الارتفاع بدرجات الحرارة بمعدل من 5 لـ6 درجات .

ولفت وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد أيضا نشاط للرياح على شمال البلاد ومناطق متفرقة بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة لا تصل لحد العواصف، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وكشف وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع من الثلاثاء انخفاض بدرجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة، لافتا إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الأسبوع يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق مختلفة من شمال البلاد للجنوب تكون من خفيفة لمتوسطة فى المناطق الداخلية وغزيرة على السواحل والمدن الساحلية.

وناشد وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، المواطنين بتوخى الحذر خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مناشدا المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيف الملابس نظرا لبرودة الأجواء ليلا والتقلبات فى درجات الحرارة، فضلا عن تجنب الخروج للأماكن المكشوفة بسبب نشاط الرياح وتوخى الحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار.

طقس غدا الإثنين

وجاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شرق البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد يصاحبها سقوط على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

الوجه البحرى والقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 08 درجات.

بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 31 درجة للعظمى 12 درجة للصغرى.

طقس الثلاثاء المقبل

وجاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الثلاثاء المقبل، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء وجنوب البلاد وتنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء المقبل.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

الوجه البحرى والقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 درجة للعظمى 12 درجة للصغرى.