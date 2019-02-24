إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة وظيفة تك

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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة “وظيفة تك”، التي تستهدف العمل على زيادة الكوادر البشرية المؤهلة إلى سوق تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
أبرز المعلومات عن مبادرة وظيفة تك
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نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بـ “وزارة التضامن الاجتماعي” إنفوجراف يتضمن أبرز المعلومات عن “مبادرة وظيفة تك”.
- يبلغ متوسط قيمة القرض خلال مبادرة وظيفة تلك 30 ألف جنيه، بحسب الدورة التدريبية المرشح لها الشخص المتدرب.
- تستهدف مبادرة وظيفة تك، الشباب الخريجين، ولم يمر على تخرجهم أكثر من خمس سنوات.
- الأوراق المطلوبة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل، مع تقديم ايصال مرافق حديث، ومع بيان الموقف من التجنيد، وتقديم سيرة ذاتية للشخص، وتقدم صورة من بطاقة الرقم القومي”.
- الأوراق المطلوبة من أجل التقديم إلى بنك ناصر، “خطاب ترشيح صادرة عن المعهد القومي للاتصالات، موظف حكومي أو صاحب معاش أو ورثه، إلى جانب تقديم إيصال مرافق حديث”.
- الاختبارات تتم عن طريق الشركات المشاركة، ويمكن التقديم عبر مواقع الإنترنت.
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