التموين: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حتى 4 شهور

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، اليوم الأحد، الموافق 24 فبراير، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن حيث إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4 شهور، والاحتياطي من السكر يكفي حتى 5 شهور، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي للزيت 3.2 شهر، هذا وفق ما ذكره الوزير من تصريحات صحفيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

أما فيما يتعلق بالأرز، أكد “المصيلحي”، أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد نجحت في التعاقد على استيراد 40 ألف طن، مشيرا الى أنه حتى الآن تم تعبئة 7300 طن منهم، وسيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية وبدل نقاط الخبز بداية شهر مارس المقبل.

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وأضاف المصيلحي، أن الوزارة حصلت على الإفراج الصحي عن الكميات المستوردة، مؤكدا أنه سيتم بدء طرح الأرز المستورد على البطاقات التموينية من أبريل المقبل وحتى يوليو، على أن يتم إضافة الأرز المحلي على البطاقات.

وتابع: “المصيلحي” أن الوزارة ستقوم هذا الإسبوع بتشكيل لجنة عليا للأرز من أجل ضبط المنظومة بدءا من الزراعة وحتى المنتج النهائي.

وفيما يخص توريد قصب السكر المحلي، قال المصيلحي إن السعر يصل نحو 720 جنيها للطن، ووقد تم حتى الآن استلام نحو 50% من المحصول.

وبخصوص أسعار توريد القمح المحلي في الموسم المقبل، ذكر وزير التموين أن أنه جاري التنسيق مع وزارة المالية والزراعة للإعلان عن سعر عادل للقمح نهاية الاسبوع الحالي.ذكر وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.