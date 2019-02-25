أجهزة كهربائية تحرمك من الدعم .. “التموين” تعلن ٥ معايير للحذف من البطاقات

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن 5 معايير، يمكن من خلالها تصنيف الشخص كغير مستحق للدعم، وبالتالي يكون ضمن قائمة غير المستحقين للدعم من بطاقات التموين، يأتي ذلك ضمن الخطة التي بدأت في تنفيذها وزارة التموين لتضمت توصيل الدعم لمستحقيه، وبالفعل بدأت الوزارة تطبيق مرحلة استهداف غير المستحقين بناءً على قدرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.

ومن أبرز المعايير التي أعلنها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد ، للإعلان عن المعايير التي وفقها سيتم تحديد أحقية المواطن في الحصول على الدعم أو حذفه من التموين، ومن أبرز هذه المعايير كان معدل استهلاك الكهرباء الشهري، حيث ذكر “المصيلحي” إنه إذا تجاوز الاستهلاك الشهري للمواطن عن 1000 كيلو وات، لأن بذلك يصبح هذا المواطن لا يستحق الدعم، وفق معايير المرحلة الأولى، ومن يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا وفق معايير الحذف في المرحلة الثانية التي تبدأ اعتبارا من 1 مارس.

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وتجدر الإشارة هنا للسؤال.. ما هي الأجهزة المنزلية التي ترفع استهلاك الكهرباء الشهري في منزلك، بما يجعلك مهددًا بالحرمان من الدعم التمويني.

يرد على هذا السؤال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، حيث يقول إنه هناك العديد من الأجهزة المنزلية التي تزيد من معدلات استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

وأوضح سلماوي، أن أجهزة التكييف هي الأعلى في استهلاك الكهرباء، حيث يتجاوز 1000 كيلو وات شهريًا، إلى جانب استخدام الدفايات في فصل الشتاء والتي تزيد من معدلات استهلاك الكهرباء.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، أن الثلاجات كبيرة الحجم وغير الحديثة تستهلك في حدود 300 كيلو وات شهريًا، كذلك سخان المياه الكهربائي يصل استهلاكه إلى 50 كيلو وات شهريًا.

وتابع سلماوي: “بينما يصل متوسط استهلاك الإضاءة العادية إلى 100 كيلو وات شهريًا، بالإضافة إلى أجهزة التليفزيون والريسيفر تستهلك 100 كيلو وات شهريًا”.

وأكد حافظ سلماوي، أن الإضاءة والسخان والتليفزيون والثلاجات، هي الأكثر استهلاكًا للكهرباء في المنازل على مستوى الشهر.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا: “توجد أشياء أخرى مستهلكة للطاقة منها فرن الكهرباء، وغلاية المياه، والراوتر، والشواحن الموضوعة في الفيشة إذا لم يتم استخدامها، والتليفزيون المطفي بالريموت فقط دون إغلاق زر الكهرباء”.

وفي نهاية حديثه، قال حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا : “الثلاجات القديمة تستهلك نحو 150 كيلو وات شهريًا، بينما الحديثة 40 كيلو وات في الشهر، والمكواة تستهلك طاقة كبيرة أيضًا، لذا على الجميع ترشيد الاستهلاك وقراءة العداد بشكل يومي”.​