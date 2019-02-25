عبده زكى يتقدم ببلاغ للأعلى للإعلام ضد رئيسة صدى البلد

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تقدم عبده زكي الكاتب الصحفي ببلاغ إلى “المجلس الأعلى للإعلام”، يتهم فيه رئيسة قناة صدى البلد إلهام أبو الفتح، بالمساهمة فى إثارة الفتنة، والإضرار بالاستثمارات الرياضية من خلال السماح باستمرار برنامج”الماتش” والموافقة على المحتوى الرياضي الذي يعد مثير للفتنة.

وأوضح عبده زكي، “أن مقدم برنامج الماتش، الذي يقدم تحت رئاسة إلهام أبو الفتح، قد تورط فى إثارة جماهير النادى الأهلى، بعد إن زعم اعتزام نادي بيراميدز الموافقة على تأجيل مباراته مع الأهلى التي من المقرر أن يتم إجراؤها خلال الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2019، بسبب المخالفة الحقيقة، ترتب على هذا التصريح إثارة جماهير النادى الأهلي عندما أعلن نادى بيراميدز إقامة المباراة فى موعدها”.

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وأضاف، “إن برنامج الماتش قد اعتمد فى تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على إثارة منهج من أجل جذب المشاهدين، والدخول إلى بؤرة الأضواء دون مسوغ مهني، وكانت رئيسة قناة صدى البلد على علم بهذا المحتوى الرياضي الخاص بالقناة”.

وطالب عبده زكي من “المجلس الأعلى للإعلام”، بإن يتم وقف برنامج “الماتش” الذي يتم بثه عبر قناة صدى البلد، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة ضد “إلهام أبو الفتح”، إعلاء للمصلحة العليا، والعمل على تشجيع الاستثمارات الرياضية، وعدم توجيه الإساءة إلى قيادات الأندية الرياضية والبعد التام عن إثارة الجماهير.

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