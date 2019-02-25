تحذيرات المرور للسائقين أثناء هبوب الرياح المثيرة للأتربة اليوم.. تعرف عليها

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أهابت الإدارة العامة للمرور، تحت رئاسة مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء عصام شادى، بجموع السائقين، بالالتزام بمجموعة من التعليمات والإرشادات العامة أثناء السير في الطرق والمحاور والميادين اليوم بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية من هبوب رياح مثيرة للأتربة اليوم.
تحذيرات وإرشادات المرور أثناء هبوب الرياح المثيرة للأتربة
- السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المسَّاحات بصفة مستمرة من أجل ضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.
- مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات، حتى يتمكن الجميع من الوقوف بأمان.
- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.
- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب من أجل تأمين مسار السائق، ومسار السائقين الآخرين.
- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.
- ترك مسافة الأمان الواجبة بين السيارات، بحيث لا تقل عن أربعة أمتار لكل عشرة كيلومتر فى السرعة من “40-50 مترًا” بسرعة 100 كم.
- عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.
- عدم السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مرورية مروعة.
- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.
- عدم السير بسرعات عالية مع الالتزام بالسرعات المقررة في أعلى الطرق.
- عدم السير عكس الاتجاه، لمنع وقوع أي حوادث مرورية.
- استعمال مساحات السيارة بشكل مستمر، واستخدام الإضاءة والأنوار العالية.
- التأكد من صلاحية الإطارات، والتأكد من ضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.
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