القوى العاملة: 512 عاملًا قدموا أوراقهم للعمل في شركة مباني بالخليج

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أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، الموافق 25 فبراير، أن عدد المتقدمين في اليوم الأول لفتح باب قبول طلبات 50 عامل إنتاج من راغبي العمل في إحدى شركات المباني، بإحدى دولة الخليج، وصل إلى نحو 512 عاملًا، وسوف يستمر تلقي الطلبات من العمال حتى الخميس المقبل، على ان يعقب ذلك اختبارات القبول من قبل لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسئولي التشغيل في الوزارة.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت في وقت سابق أن الراتب الشهري لشغل هذه الوظيفة بعملة دولة العمل، بما يوازي 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبًا، بالإضافة إلى توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

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وأوضح الوزير محمد سعفان، أن شركة المقاولات التي تطلب العمال، لا تشترط في المتقدم مؤهل بخبرة أو بدون، لكن بشرط ألا يزيد سن العامل عن 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح فيها رقم الهاتف.

ولفت “سعفان” إلي أنه يتم تلقي الطلبات في الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل “قسم تلبية الاحتياجات بالخارج”، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.