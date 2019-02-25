الأرصاد: أرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الإسبوع.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، الموافق 25 فبراير، ذكر فيه خبراء الأرصاد أنه يسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شرق البلاد.

كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لحالة البحرين، أوضح خبراء الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ومن ناحيته ذكر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يستمر حتى الثلاثاء، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة اليوم 28 درجة مئوية.

وأضاف عبدالعال، أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية يوم الثلاثاء المقبل لتسجل في القاهرة 21 درجة، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، يأتي نتيجة تعرض البلاد للمنخفض الجوي الموجود في الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى نشاط الرياح والتي تصل سرعتها اليوم بين 18 إلى 20 عقدة بما يعادل 30 إلى 40 كيلو مترًا في الساعة على غرب البلاد.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية سترتفع درجات الحرارة، كما أنها ستكون مثير للرمال والأتربة، لافتًا إلى أنها إحدى الظواهر الجوية الجديدة على طقس مصر والتي تحدث للمرة الثانية خلال فصل الشتاء الحالي.

وخلال تصريحاته، حذر عبدالعال، من وجود شبورة مائية كثيفة سوف تظهر غدا الاثنين، على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة.​

وتابع عبدالعال: “حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد خلال الأسبوع الجارى، والذى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، فضلا عن ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يعقبه انخفاض فى الدرجات فضلا عن وجو فرص لسقوط الأمطار بجميع الأنحاء”.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية: “تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية، كما تنشط الرياح المعتدلة على غرب البلاد”.

وبخصوص الظواهر الكونية التي قد تصاحب الطقس اليوم الإثنين، أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ستتعرض لأمطار متوسطة مع نشاط للرياح المحملة للأتربة والرمال، وفي الوجه البحري والقاهرة سيكون الجو غائم مع وجود نشاط للرياح، أما جنوب وشمال الصعيد ستنشط الرياح مع وجود فرص لسقوط أمطار.

أما طقس الثلاثاء، سيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفئ على القاهرة والوجة البحري حتى شمال الصعيد.

وأكد عبدالعال، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال وعرب البلاد، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجة البحري وسيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على وسط سيناء ومناطق الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية: “درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية 24 – 10، وعلى القاهرة 28 – 13، أما جنوب سيناء والغردقة ستكون درجات الحرارة 24-14، مع وجود فرص لسقوط أمطار، وفي شمال الصعيد ستكون درجات الحرارة 21 – 8، مقابل 25 – 12 في الجنوب.

وحسب ما جاء في النشرة الدورية لهيئة الأرصاد الجوية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 25 فبراير، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 28

شبين الكوم 14 27

طنطا 13 27

دمنهور 13 24

الإسكندرية 13 25

بلطيم 13 26

مطروح 13 22

السلوم 12 20

سيوة 12 20

بورسعيد 14 27

دمياط 14 22

الزقازيق 09 22

الإسماعيلية 11 29

السويس 10 26

العريش 09 27

رفح 08 26

رأس سدر 14 26

نخل 03 27

نويبع 14 28

طابا 12 28

كاترين 04 – 24

الطور 11 26

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 15 27

مرسى علم 14 25

الفيوم 13 28

بنى سويف 13 28

المنيا 12 29

أسيوط 12 29

سوهاج 12 31

قنا 13 32

الأقصر 14 33

أسوان 15 33

أبوسمبل 16 35

الوادى الجديد 15 30

شلاتين 15 27

أبو رماد 15 27

رأس حدربة 16 27

حلايب 17 28

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 25 فبراير، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 35

المدينة 18 32

الرياض 13 28

المنامة 17 22

أبوظبى 18 28

الدوحة 18 26

الكويت 12 25

دمشق 07 18

بيروت 16 22

عمان 07 20

القدس 09 20

غزة 13 25

بغداد 09 21

مسقط 22 28

صنعاء 10 26

الخرطوم 25 40

طرابلس 10 14

تونس 06 15

الجزائر 06 12

الرباط 10 24

نواكشوط 16 30

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 25 فبراير، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 – 11

إسطنبول 02 06

إسلام آباد 06 17

نيودلهى 12 23

جاكرتا 24 32

بكين 02 – 10

كوالالمبور 22 35

طوكيو 06 13

أثينا 05 08

روما 01 – 15

باريس 03 16

مدريد 01 19

برلين 03 12

لندن 04 16

مونتريال 17 – 03-

موسكو 00 02

نيويورك 04 – 05

واشنطن 00 08