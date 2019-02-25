الصحة: استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثاني

منذ ساعتين أخبار مصر
الصحة: استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثاني
تطعيم الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار نشاط الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثانى على التوالى لكافة الأطفال على الأراضي المصرية من عمر يوم حتى عمر خمس  سنوات، وأكدت الوزارة، “أن كافة الطعوم تعد آمنة، ويتم الحصول عليها بشكل مجاني”.

تستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ما يقارب من 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض “شلل الأطفال”، وتعمل الفرق الطبية المشاركة في الحملة على مدار الأيام الأربعة من تمام الساعة الثامنة صباحًا حتى تمام الساعة الخامسة مساءً، ويشارك فيها تسعين ألف فرد من الفرق الطبية.

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