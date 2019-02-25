الصحة: استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثاني

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار نشاط الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثانى على التوالى لكافة الأطفال على الأراضي المصرية من عمر يوم حتى عمر خمس سنوات، وأكدت الوزارة، “أن كافة الطعوم تعد آمنة، ويتم الحصول عليها بشكل مجاني”.

تستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ما يقارب من 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض “شلل الأطفال”، وتعمل الفرق الطبية المشاركة في الحملة على مدار الأيام الأربعة من تمام الساعة الثامنة صباحًا حتى تمام الساعة الخامسة مساءً، ويشارك فيها تسعين ألف فرد من الفرق الطبية.

Advertisements

أقرا المزيد ما لا تعرفه عن حملة تطعيم شلل الأطفال للمصريين والأجانب..مدة الحملة والفئة المستهدفة