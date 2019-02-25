الأوقاف: إطلاق خطبة الجمعة بـ 5 لغات أسبوعيًا

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، “أنه فى ضوء الواجب الشرعى والدعوى تجاه الدين الإسلامي، وبيان يسر وسماحة الدين الإسلامي، وعنايته بكافة ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، والعمل على نشر مكارم الأخلاق، والقيم الإنسانية السامية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، فقد قررت الوزارة إن يتم نشر خطبة الجمعة بشكل أسبوعي بالعديد من اللغات ولا تقل عن 5 لغات”.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعية، فى بيان صادر عنه، “إن تلك الخطوة تأتى فى ضوء الإيمان بأن الدين الإسلامى، هو دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصًا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها”.

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وأضاف وزير الأوقاف “سوف يتم نشر خطبة الجمعة بشكل أسبوعي، مكتوبة، ومرئية، ومسموعة “بالصوت والصورة”، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها في المركز الإعلامي التابع لوزارة الأوقاف بشكل أسبوعي”.

وأشار، “أنه سوف يتم نشر الخطبة مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة المخصصة من أجل خدمة ذوي القدرات الخاصة ، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع “وزارة الأوقاف المصرية”، بلغاته المختلفة ، وقناة الوزارة عبر موقع اليوتيوب، وعبر موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعبر موقع أكاديمية الأوقاف، وعبر موقع مركز الثقافة الإسلامية لغات، وفي مسجد الصحابة القائم في مدينة شرم الشيخ، وبمسجد الميناء القائم بالغردقة”.

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