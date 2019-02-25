تعرف على نصائح “القوى العاملة” للراغبين للعمل بالإمارات

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جدد ت وزارة القوى العاملة نصائحها للمصريين الراغبين في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصدر الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، الموافق 25 فبراير، بيانًا حذر فيه مما يسمى بالتأشيرة الحرة، مؤكدا أنها وهم ونصب، وأن قانون الدولة يمنع ذلك، بالإضافة إلى أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل، وتعرض العامل في حالة العمل بها لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل .

ومن ناحيته أعلن هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن البيان الذي ضمن النصائح الثمانية للراغبين للعمل في دولة الإمارات العربية الشقيقة، جاء بناء على توجيهات الوزير لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بأبوظبي، بضرورة توجيه العمالة وتحذيرهم من آن لآخر بشروط السفر والعمل ومراجعة العقود من المكتب، صمم المستشار العمالي بالسفارة ياسر عيد، عدة نصائح لنشرها في وسائل الإعلام المختلفة ووضعها على موقع السفارة لتكون عونا للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالدولة.

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وحسب ما جاء في البيان، يرصد لكم موقع “مصر 365” ، نصائح وزارة القوى العاملة للراغبين في العمل بالإمارات في السطور التالية:

أولًا: عليك معرفة أن تأشيرات السياحة لا تتيح لك العمل، وغير قانونية، بل وتعرضك لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، ويسمح بالعمل فقط في حال إصدار تصريح “تأشيرة عمل” .

ثانيًا: إذا كان المسافر قادمًا بتأشيرة سياحة، عليه حجز تذكرة عودة وأن يكون معك 1000 دولار على الأقل لحمايتك والحفاظ على كرامتك.

ثالثًا: لا يقوم الشخص بالتوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد بدعوى إثبات جديتك عند التعاقد، أو لأي سبب.

رابعًا: كل ما يسمى بالتأشيرة الحرة هو مجرد “وهم ونصب” – حسب ما ذكر- وزير القوى العاملة، وقانون العمل في الإمارات يمنعها.

خامسًا: يتحمل صاحب العمل تكاليف التأشيرة، لا يدفعها العامل، فيتعرض للنصب وابتزاز.

سادسًا: يتم استخراج تأشيرة السياحة تتم بواسطة شركات الطيران “الإمارات العربية للطيران “فلاي دبي”، أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات، فلا تتعامل مع السماسرة .

سابعًا: عليك بالتأكد من إذن الدخول “تأشيرة العمل” معتمدة من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، ثم توجه إلى وزارة القوى العاملة المصرية بمدينة نصر – القاهرة لمراجعة عقد العمل قبل استخراج تصريح العمل .

ثامنًا: لا يجب أن تتعامل مع أشخاص أو مواقع إلكترونية غير موثوق بها وأبلغ عنها الجهات الرسمية .