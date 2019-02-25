التعليم: امتحان الصف الأول الثانوي للمصريين بالخارج مثل العام الماضي

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، الموافق 25 فبراير، عن أن نظام امتحان طلاب الصف الأول الثانوي العام للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2018/2019 سيكون مثل العام الماضي.

وأوضح “شوقي”، في خطاب أرسله إلى وزارة الخارجيةن سيتم تعميمه على جميع السفارات المصرية بالدول التي بها تمثيل دبلوماسي، أنه لا مساس بتوفير امتحانات لأبنائنا في الخارج في جميع المراحل الدراسية.

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وأكد الدكتور طارق شوقي، في خطابه للخارجية المصرية، أنه في ضوء المتغيرات الحالية في نظام التعليم المصري، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عاكفة على دراسة الحلول التقنية المناسبة لامتحانات أبنائنا في الخارج بدءا من العام الدراسي 2019/2020.​