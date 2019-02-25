بالصور.. 8 نصائح هامة للمصريين الراغبين في العمل بدولة الإمارات

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قدم محمد سعفان وزير القوي العاملة مجموعة من النصائح إلى العمالة المصرية الراغبة في العمل بالإمارات، وحذر من ما يسمى بالتأشيرة الحرة، وأكد الوزير أنها نصب ووهم، وأكد أن القانون المصري يمنع هذا.

وأضاف الوزير “أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل، وتعرض العامل هذه الحالة إلى عقوبات عديدة قد تصل إلى الترحيل، ودفع غرامة”.

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وأعلن المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، “إنه بناء على التوجيهات الصادرة عن الوزير إلى مكتب التمثيل العمالي التابع إلى الوزارة في السفارة المصرية بأبوظبي، بضرورة توجيه العمالة، وتحذيرهم من حين إلى أخر بشروط السفر والعمل ومراجعة العقود من المكتب”.

قام ياسر عيد المستشار العمالي بالسفارة بتصميم العديد من النصائح التي قد تم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما تم وضعها على موقع السفارة لتكون عونًا للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الإمارات العربية.

8 نصائح هامة للمصريين الراغبين في العمل بدولة الإمارات

تأشيرات السياحة لا تتيح العمل، وأن ذلك أمر غير قانوني، وتعرضك لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، ويسمح بالعمل فقط في حال إصدار تصريح “تأشيرة عمل”.

إذا كنت قادم بتأشيرة سياحة يجب أن تحجز تذكرة عودة وأن يكون معك 1000 دولار على الأقل لحمايتك والحفاظ على كرامتك.

لا توقع على إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد بدعوى إثبات جديتك عند التعاقد، أو لأي سبب.

ما يسمى بـ التأشيرة الحرة “وهم ونصب” وقانون العمل في الإمارات يمنع ذلك .

تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل، لا يدفعها العامل، فيتعرض للنصب والابتزاز.

تأشيرة السياحة تتم بواسطة شركات الطيران “الإمارات العربية للطيران “فلاي دبي”، أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات ، فلا تتعامل مع السماسرة .

تأكد من إذن الدخول “تأشيرة العمل” معتمدة من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، ثم توجه إلي وزارة القوى العاملة المصرية بمدينة نصر/ القاهرة لمراجعة عقد العمل قبل استخراج تصريح العمل.

لا تتعامل مع أشخاص أو مواقع الكترونية غير موثوق بها وأبلغ عنها الجهات الرسمية.

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