مسؤول بالتضامن يوجه بعض من النصائح للراغبين في حج الجمعيات لهذا العام

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قدم المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود، العديد من النصائح إلى المواطنين الراغبين في التقديم إلى قرعة حج الجمعيات الأهلية.

وأكد أن تلك النصائح سوف تكون مفيدة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم لأداء قرعة حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري، حيث أنه لن يسمح لأحد بتغيير المستوى بعد أن يتم الإعلان عن نتائج القرعة، وأكد أنه في حالة الاعتذار عن الذهاب يتم اختيار غيره بشكل فوري.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد بدأت يوم الثلاثاء السابق، في فتح باب التقديم إلى أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم الحالي 1440 هـ/ 2019م، وحتى السابع من شهر مارس القادم.

وأكد عبدالموجود على ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم الراغب في أداء موسم الحج، عضو مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية، ومسدد رسوم الاشتراك السنوية الخاصة بالجمعية، ويكون أيضا قد مر على قيده في الجمعية عامين، ولم يوقع عليها أي جزاءات بسبب مخالفات ثبتت في حقه.

كما يشترط أيضا أن يقوم الشخص الراغب في أداء مناسك الحج قد سجل في جهة واحد، وخضع المتقدم أيضا للكشف الطبي، وأل يقل سن الراغب في التقدم لأداء مناسك الحج عن خمسة وعشرين عام في الرجال، وخمسة وأربعين عام في السيدات إلا في حالة وجود محرم شرعي.

وأضاف في حالة الاحتياج إلى مرافق، فقد سمحت “وزارة التضامن الاجتماعي” للمواطن بأن يتقدم إلى حج الجمعيات خلال هذا العام، بأن يتقدم في الاستمارة بعدد ثلاثة طلبات “أسماء أشخاص” معه من أسرة واحدة أو أقاربهم تحت مسمى “مرافق”، لفت أيضا إلى السماح بأن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم خمسة وسبعين عامًا بشرط أن يكون بصحبة مرافق له.

ومن المتعين أن يشهد الأسبوع الحالي، الإعلان عن أٍعار حج الجمعيات الأهلية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.

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