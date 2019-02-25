“مدبولي” يشهد صب خرسانة البرج “الأيقونى” أطول برج في إفريقيا ارتفاعه 385 مترًا

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توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برفقته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، صباح اليوم الإثنين، الموافق 25 فبراير، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليشهد بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج فى القارة الإفريقية، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال هذا الحدث الذي يحدث لأول مرة في مصر ، قال الدكتور مصطفى مدبولى: “هذا حدث تاريخى يدعو للفخر، وبكل المقاييس الهندسية يعد معجزة، ويعبر عن مصر الحديثة، وحسبما قال مسؤولو الشركة الصينية المنفذة للمشروع، هذه أول مرة يحدث صب خرسانة بهذا الحجم، ولأكثر من 3 أيام متواصلة خارج الصين”.

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وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مشروع صب الخرسانة لهذا البرج وهو الأطول في أفريقيا ويسمى البرج الأيقونى، والذى يصل ارتفاعه إلى نحو 385 مترًا، سيستمر لمدة 3 أيام متواصلة، لافتًا إلى أن مشروع المنطقة المركزية للأعمال تم تصميمه بشكل رفيع المستوى، حتى يكون مثالًا رائعًا على العمارة ذات المستوى العالمى، كما وضع معيارًا لأية تطورات مستقبلية لهذه المكانة الرفيعة.

وأكد “الجزار” أن شركة” CSCEC ” الصينية ، والتي تقوم بتنفيذ إنشاء البرج “الأيقوني”، تعتبر أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج ناطحات السحاب على مستوى العالم ، مضيفًا أن الشركة تقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية وتحقق مُعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وقد قامت بتنفيذ وصب اللبشة المسلحة للبرج “CO2، وهو أحد الأبراج بالمشروع” بكمية 8 آلاف م3 بالصب المستمر لمدة 48 ساعة، وها هي اليوم تقوم بالبدء فى صب لبشة البرج الأيقونى بكمية 18 ألف م3 بالصب المستمر لمدة 80 ساعة، وهى ما يعد معدلات قياسية تضع معيارًا جديدًا لمعدلات صب الخرسانة المسلحة.

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك 7 شركات خرسانة تعمل بالموقع، ومعملين لتحليل الخرسانة، وهناك تنسيق كامل بين الأطراف المختلفة للعمل.

كما أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه بالإضافة إلى تشييد البرج “الأيقوني” فقد تم تخطيط وتصميم منطقة الأعمال المركزية “CBD” على أن تكون جوهرة التاج فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث توفر مجمعًا متعدد الاستخدامات منها ما هو إدارى، وما هو تجارى، وترفيهى، وفندقى، وآخر سكنى، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزاً للحضارة والتقدم الإقليميين.

وأوضح الوزير، إن مشروع إنشاء البرج “الأيقوني” يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويطل على كل الطرق الرئيسية والحديقة المركزية “كابيتال بارك”، وتم إنشاءه على مساحة 533.041 متر مربع، لافتا إلى أن إجمالى مساحة المباني فيه تبلغ 1.709.330 متر مربع، موزعة على 20 مبنى.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه فى التخطيط والتصميم الموضوع للمبانى وارتفاعاتها، قد تم مراعاة بعض العوامل التي من شأنها التأثير على المبنى ذلك تم دراسة تيارات الهواء وتأثير المبانى بعضها البعض والوصول إلى أنسب المواقع للارتفاعات المختلفة، والتى تبدأ من 60 مترا حتى الوصول إلى البرج الأيقونى.

كما أوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل منطقة المرافق المركزية والتى تحتوى على محطة تبريد مركزى ومركز إمداد للطاقة، بالإضافة إلى الجراجات والطرق الداخلية.

وذكر الجزار، إن شركة” CSCEC ” الصينية المنفذة للمشروع، تقوم حاليًا بدراسة طرق تنفيذ باقى بنود الأعمال بالطرق التقنية المبتكرة، التى تحقق معدلات تنفيذ عالية، للانتهاء من المشروع فى زمن قياسى، تحقيقًا للإرادة السياسية فى الانتهاء من المشروع، فى أقرب فرصة ممكنة.

يذكر أن البرج “الأيقونى” هو أعلى برج في أفريقيا، يصل ارتفاعه إلى نحو 385 مترًا، وسوف تستمر أعمال صب الخرسانة لأساساته لنحو 3 أيام متواصلة، وهذا يُعد رقمًا قياسيًا عالميًا.

البرج يقع في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 3 مليارات دولار، يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، كما أن هناك 22 مكتبا استشاريا عالميا يعملون بالمشروع.

يستغرق تنفيذ المشروع الذي يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، نحو 3 سنوات، يتم تمويل المشروع بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، والسداد بعد ذلك على 10 سنوات.

إجمالي المساحة الكلية للمشروع: مليون و710 آلاف م2، ويقع على مساحة 195 فدانا، ويضم: منطقة الأعمال المركزية الشرقية – المرحلة الأولى – 520 ألف م2، تبلغ إجمالي مساحة الأبراج: مليون و15 ألف م2، وإجمالي مساحة التجاري والخدمات: 230 ألف م2.

أى أن إجمالي المساحة المبنية فوق الأرض نحو مليون و245 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية تحت الأرض: 465 ألف م2.

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