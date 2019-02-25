موجة التقلبات تبدأ اليوم الاثنين.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة القادمة

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم بإن تشهد درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ ليسود طقس دافئ على كافة السواحل الشمالية المصرية، ويكون الطقس مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري ، ومحافظة القاهرة، ومناطق شمال الصعيد، حار على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل.

أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، عن تتكاثر السحب المتوسطة، المنخفضة على المناطق الشمالية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية، كما أكد على نشاط الرياح المعتدلة على مناطق غرب البلاد.

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درجات الحرارة المتوقعة

السواحل الشمالية العظمى 24 الصغرى 10.

القاهرة العظمى 28، والصغرى 13.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 27، والصغرى 13.

شمال الصعيد العظمى 29، والصغرى 8 .

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 31، والصغرى 12.

وأوضح أحمد عبدالعال أن الظواهر الكونية التي سوف تصاحب طقس اليوم الاثنين، سوف تتعرض السواحل الشمالية إلى أمطار متوسطة، مع نشاط لحركة الرياح التي تكون محملة بالرمال والأتربة.

وأضاف، بالنسبة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة سوف يكون الجو غائم، مع وجود نشاط لحركة الرياح، أما بالنسبة إلى طقس مناطق جنوب وشمال الصعيد، فسوف تنشط حركة الرياح مع وجود فرص لسقوط أمطار.

توقعات طقس غدًا الثلاثاء

أوضح أحمد عبدالعال، بالنسبة إلى طقس غدًا الثلاثاء، فسوف تشهد الدولة المصرية، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود حالة الطقس المتوقعة غدًا طقس مائل للبرودة على كافة السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، حتى مناطق شمال الصعيد.

وأكد على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على جميع السواحل الشمالية، وتمتد حتى مناطق الوجه البحري ومحافظة سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على وسط سيناء ومناطق ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ومناطق شمال الصعيد.

وأضاف، سوف تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية العظمى 18، والصغرى 10، مع وجود فرص لسقوط أمطار، ونشاط في حركة الرياح، أما بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة على محافظة القاهرة ستكون العظمى 21، والصغرى 13.

وأكد على أن الجو سوف يكون غائم، مع وجود نشاط في حركة الرياح، وأعلن عبدالعال عن توقعه لدرجات الحرارة غدًا على جنوب سيناء، والغردقة لتكون العظمى 24 والصغرى 14، مع وجود فرص أيضا لسقوط الأمطار، أما بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة على مناطق شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 8، ودرجات الحرارة لمناطق جنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 12.

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