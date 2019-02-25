تطبيق على الواتس آب للاستعلام عن مواعيد عمليات معهد القلب

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صرح نائب هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية الدكتور محمد فوزي، “إن معهد القلب القومي سوف يبدأ في إطلاق خدمة الاستعلام عن موعد إجراء القسطرة القلبية، وعمليات وجراحات القلب عن طريق تطبيق “واتس آب” على رقم التالي 01014099953″.

وأضاف الدكتور محمد فوزي، في تصريحات صحفية له اليوم “أنه يجب على مرضى التأمين الصحي، ومرضى العلاج على نفقة الدولة أن يقوموا بإرسال أرقامهم القومي، وأرقام تليفوناتهم المحمولة عبر تطبيق الواتس آب”.

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وأكد، “أنه سوف يتم الرد عليهم بتاريخ، وميعاد إجراء العملية الخاصة بهم”، وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في إطار التيسير على كافة المواطنين.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “معهد القلب القومي” قام بإعداد منظومة من أجل القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بجراحات القلب، وسوف يتم إجراء ما يقارب 1800 حالة شهرياً بحسب التصريحات التي أعلنها الدكتور محمد فوزي.

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