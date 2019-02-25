الرئيس السيسي ردًا على منتقدي عقوبة الإعدام: “مش هتعلمونا إنسانيتنا”

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صرح رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، “إنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاهتمامات الموجودة لدى الدولة المصرية”.

جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر صحفي، عقد عقب الانتهاء من أعمال القمة العربية الأوروبية، اليوم الاثنين، في مدينة شرم الشيخ، ورد الرئيس على السؤال الموجه من قبل أحد الصحفيين الأجانب: “من المهم أن تروننا بظروفنا، وليس وفقًا لظروفكم أنتم”.

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وتابع الرئيس، “أنتم تتحدثون عن عقوبة الإعدام، ونقدر ذلك، وأرجو ألا تفرضوا علينا أمرًا، هنا لما بيتقتل إنسان بعمل إرهابي الأسر بتيجي تقول عايزين حق ولادنا، ودي الثقافة الموجودة إن الحق ده لازم يتاخد وبيتاخد بالقانون”.

وأكد الرئيس السيد الرئيس، “لو طالبت الدول الأوروبية أن تراجع نفسها، وتراجع عقوبة الإعدام لديها، يبقى إحنا مش فاهمين الوضع في أوروبا، انتوا مش هتعلمونا إنسانيتنا، لدينا إنسانيتنا وأخلاقياتنا، كما لديكم، وعليكم أن تحترموها كما نحترمها لديكم”.

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